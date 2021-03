Ex-Schalker Nübel: Chance aufs Bayern-Tor wieder vorbei

München. Nach seinem Champions-League-Einsatz droht Alexander Nübel gegen Stuttgart wieder die Ersatzbank. Bayern-Trainer Flick baut auf Neuers Genesung.

Am Freitagabend spielten Arminia Bielefeld und RB Leipzig gegeneinander (0:1). 26. Spieltag, zwischen den Pfosten des Arminia Tores stand Stefan Ortega. Ein Torhüter, an dem Bayern München Interesse haben soll, falls die bisherige Nummer zwei, Alexander Nübel, doch noch ausgeliehen werden sollte. Der Unterschied zwischen Ortega und Nübel: Der Bielefelder spielte an besagtem 26. Spieltag. Dem Ex-Schalker Nübel droht an diesem Samstag im Spiel gegen den VfB Stuttgart (15.30 Uhr/Sky) wieder die Bank. Gegen den Aufsteiger soll Manuel Neuer wieder im Tor stehen. Der Nationaltorhüter hatte zuletzt beim 2:1 gegen Lazio Rom in der Champions League wegen einer Erkältung pausiert und war von Nübel vertreten worden. Es war nur eine kurze Vertretung. Denn Neuer trainierte am Freitag wieder. Und Bayern-Trainer Hansi Flick machte keinen Hehl daraus, dass Neuer am Samstag auch spielen werde: „Bei Manu hat es sehr gut ausgeschaut“, sagte Flick.

Mehr News und Hintergründe zu Schalke 04

Für weitere Einsätze oder gar einen neuen Verein konnte sich Alexander Nübel nicht empfehlen. Der 24-Jährige blieb am Mittwoch in seinem dritten Pflichtspiel für Bayern München, dem Champions-League- Achtelfinal-Rückspiel gegen Lazio Rom (2:1), weitgehend beschäftigungslos, am Gegentor durch Marco Parolo in der 86. Minute war er machtlos. An seinem Status als klare Nummer zwei änderte dies nichts. Schon länger wird deshalb über die Zukunft des Ex-Schalkers spekuliert. Zuletzt war eine Leihe von Nübel im Sommer im Gespräch. Niko Kovac und seine AS Monaco sollen Interesse haben.

Ortega: "Reden über Bayern München..."

Es werde sich „zeigen, wie es weitergeht“, sagte Hansi Flick. Er bezeichnete Nübel zwar einmal mehr als „herausragenden Torwart“. Doch der Bayern-Coach denkt weiter nicht daran, dem Keeper zu mehr Spielpraxis zu verhelfen. Immer wieder wird von einer Einsatzgarantie von zehn Spielen pro Saison im bis 2025 laufenden Vertrag von Nübel berichtet. Flick ist es egal. „Er wurde vor meiner Zeit geholt. Ich kenne keine Vertragsdetails“, sagte er bei Sky. Er könne zwar Verein und Spieler verstehen, „aber ich entscheide, wer spielt oder wer nicht. Da lasse ich mir auch nicht reinreden“.

Und was sagt Bielefelds Stefan Ortega zu den Gerüchten um seine Person? „Ich würde wohl immer das Angebot vorziehen, wo ich die Chance habe zu spielen“, sagte der 28-Jährige dem kicker. Aber, fügte er an, „wir reden von Bayern München, einem der besten Vereine weltweit. Am Ende ist es auch eine Frage der Abwägung.“ (Gold)