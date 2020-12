Ex-Schalker Max Meyer erlebt den nächsten Tiefpunkt

Gelsenkirchen. Max Meyer ist beim englischen Erstligisten Crystal Palace außen vor. Zuletzt lief der Ex-Schalker für die U23 der Eagles auf.

Es läuft nicht rund für Max Meyer. Der 25-jährige Mittelfeldspieler wartet noch auf seinen ersten Premier-League-Einsatz für Crystal Palace in der laufenden Saison. Am vergangenen Freitag erlebte der ehemalige Schalker dann den vorläufigen Tiefpunkt seiner Zeit in England. Statt für die Profi-Mannschaft aufzulaufen, spielte er nur in der U23 der Londoner.

Gegen die U23 des FC Fulham spielte der ehemalige deutsche Nationalspieler 84 Minuten und bereitete sogar das zwischenzeitliche 2:0 seines Teams durch Rob Street vor. Zum Sieg reichte es für Palace dennoch nicht, denn die Partie endete spektakulär mit 2:5 (2:0).

Ex-Schalker Max Meyer darf Crystal Palace im Winter wohl verlassen

Dass es Meyer inzwischen nicht einmal mehr in den Kader der Londoner schafft, macht deutlich: Unter Trainer Roy Hodgson hat der quirlige Mittelfeldspieler einen schweren Stand. Offensichtlich ist Crystal Palace deshalb bemüht, Meyer schon in der Winterpause loszuwerden. Die Webseite „The Athletic“ berichtet, dass der Verein die Lohnkosten des Kaders senken wolle und gesprächsbereit sei, wenn ein Klub im Januar Interesse bekundete. Zum 30. Juni 2021 läuft der Vertrag Max Meyers aus, dann wäre er ablösefrei zu haben.

Nach insgesamt 14 Jahren bei Schalke 04 war Meyer 2018 zu Crystal Palace in die Premier League gewechselt. Nach 36 Pflichtspieleinsätzen (zwei Tore) im ersten Jahr und 17 Einsätzen im zweiten Jahr durfte der 1,70-Meter-Mann in der laufenden Spielzeit für die Profis lediglich einmal im Carabao Cup auflaufen. (AHa)