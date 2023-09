Ex-Schalker Ahmed Kutucu wirbelt - und sorgt für Fan-Wehmut

Was für ein Spiel: Mit 4:3 gewinnt Schalke gegen den FC Magdeburg - darauf hätte nach den katastrophalen ersten 30 Minuten wohl niemand mehr gewettet. War das die Wende zum Besseren für Schalke? Darüber diskutieren Robin Haack und Matthias Heselmann in der neuen Folge von 19:04 - der Schalke-Talk.

Gelsenkirchen. Nach mehreren Karriereknicks hat der ehemalige Schalker Shooting-Star offenbar die Wende zum Positiven eingeleitet.

Das ehemalige Schalke-Talent Ahmed Kutucu segelt bei seinem aktuellen Verein Eyüpspor auf einer Erfolgswelle. Der 23-jährige Stürmer belegt mit Eyüpspor den ersten Tabellenplatz in der zweiten türkischen Liga.

Kutucu grüßt von der Spitze

Die Ausbeute: 15 Punkte nach fünf Spielen. Mehr geht nicht. Kutucu hat am Erfolg seines Teams maßgeblichen Anteil. Der Angreifer belegt mit fünf Saisontoren den ersten Platz in der Knipserliste. Auch als Vorlagengeber konnte Kutucu glänzen: Beim jüngsten 3:1-Erfolg über Genclerbirligi traf er nicht nur selbst, sondern legte auch noch mustergültig zwei Assists für seine Teamkollegen auf. In sozialen Netzwerken veröffentlichte Kutucu mehrere Jubelbilder von seinen Teamkollegen und sich. Ein Schalke-Fan kommentierte den Beitrag wehmütig mit einem Tränensmiley: „Habe nie verstanden, warum wir dich gehen lassen haben. Viel Glück, du Maschine Kutucu.“

Alte Zeiten: Ahmed Kutucu (r.) beim Schalker Testspiel gegen Hamborn 07 im Juni 2021 neben Matija Nastasic, dem angespannten Amine Harit, Rabbi Matondo und Omar Mascarell. Foto: Jürgen Fromme / Jürgen Fromme/ firo Sportphoto

Hohes Ansehen als S04-Talent

Ahmed Kutucu genoss bei den Königsblauen als ganz junger Spieler hohes Ansehen und kam schon mit gerade einmal 18 Jahren in der Champions League zum Einsatz. Als hochgehandeltes Talent erzielte er bei seinen ersten fünf Bundesligapartien zwei Treffer für Schalke. Doch dann geriet die Karriere plötzlich ins Stocken. In der Saison 2020/2021 wurde er zu Heracles Almelo nach Holland verliehen. Bilanz: 15 Spiele, kein Tor.

Verkauf in die Türkei

Schalke verkaufte Kutucu wenige Monate später für 500.000 Euro an Süper Lig-Klub Basaksehir. Kutucu scheiterte und wurde an den damaligen Zweitligisten Sandhausen verliehen. Auch dort lief es nicht nach Wunsch. Basaksehir verkaufte Kutucu zwei Jahre vor dem eigentlichen Ende seines Arbeitspapiers nach Eyüpspor. In der zweiten Liga, der TFF1, scheint der ehemalige türkische A-Nationalspieler Kutucu nach vielen Rückschlägen wieder kräftig Fahrt aufzunehmen.

