Ex-Schalker Jonjoe Kenny: Er kam, sah und siegte

Gelsenkirchen. Auf Schalke war er Stammkraft, beim FC Everton saß er meist auf der Tribüne. Bei Celtic Glasgow ist Jonjoe Kenny sofort gefragt - und er siegt.

Beim FC Everton wurde er nicht glücklich, zurück zum FC Schalke ging es auch nicht – nun wurde Abwehrspieler Jonjoe Kenny für den Rest der Saison in Schottland zu Celtic Glasgow ausgeliehen. Der ehemalige Leihspieler von Schalke 04 hat bei den Schotten die Nachfolge von Jeremie Frimpong (20) auf der rechten Abwehrseite angetreten, der vor einigen Tagen zu Bayer Leverkusen gewechselt war. Nach einer Trainingseinheit gab Kenny direkt sein Debüt in Schottlands höchster Liga, der Scottish Premiership - und überzeugte.

"Jonjoe hat ausgezeichnet gespielt", lobte Celtic-Trainer Neil Lennon nach dem 4:0-Erfolg über den FC Kilmarnock. "Wenn man bedenkt, dass er nur einmal mit uns trainiert hat, hat er wahrlich ein Spitzen-Spiel gemacht. Er war ruhig, hat gut verteidigt, ist bei jeder Gelegenheit den Weg nach vorne gesucht und hat generell so ausgesehen, dass er die Position gut spielen kann."

Schon vor der Leihe hatte der Trainer sich auf den Zugang gefreut. "Er ist ein Spieler, den ich schon lange mag", sagte Celtic-Trainer Neil Lennon in englischen Medien über den 23-jährigen Engländer Kenny. „Er ist heiß darauf, zu spielen”, wusste Lennon auch über den früheren U21-Nationalspieler zu berichten, der eben dies in Liverpool beim FC Everton zuletzt nicht häufig genug machte – spielen. Achtmal stand Kenny in der Hinrunde im Pflichtspielkader von Everton, aber Trainer Carlo Ancelotti bevorzugte ganz klar Kapitän Seamus Coleman (32) und Mason Holgate (24), bevor Kenny Spielanteile bekam.

Auf Schalke Stammkraft, nun meist auf der Tribüne

Mehrmals fand sich Kenny deshalb auf der Tribüne wieder, in der aktuellen Spielzeit kam er auf magere 77 Minuten Einsatzzeit in der Premier League. Schnell war klar: Jonjoe Kenny, der in seiner einjährigen Leihe auf Schalke Stammkraft war, wird beim FC Everton einfach nicht glücklich. Dabei hätte Schalke einen Kenny in der Form der vergangenen Saison derzeit gut gebrauchen können.

Immer wieder flackerten deshalb vor der Schließung des Wintertransferfensters Gerüchte über eine Schalke-Rückkehr auf - konkret wurde die Sache allerdings nie. Was auch mit der finanziell angespannten finanziellen Lage auf Schalke zu tun haben dürfte. Das finanzielle Paket von Leihgebühr plus Gehalt würde die finanziellen Möglichkeiten der Königsblauen sprengen. Und Everton war nicht bereit, Schalke entgegen zu kommen. Schalke fand schließlich mit William (25) vom VfL Wolfsburg eine andere Lösung. Nun also erfolgte die halbjährige Leihe nach Schottland. Kenny, der vergangene Saison 34 Partien für die Königsblauen bestritt und zwei Tore erzielte, steht noch bis 2022 beim FC Everton unter Vertrag. (Gold)