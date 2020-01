Schalke Ex-Schalker Bentaleb und Fährmann dürfen in England ran

Essen. Bentaleb war auf Schalke nicht mehr gefragt, bei Newcastle startet er. Ebenso wie Fährmann bei Norwich. Aber nicht in der Premier League.

Für die Fußball-Profis des FC Schalke 04 stand das Wochenende im Zeichen des Bundesliga-Topspiels beim deutschen Rekordmeister FC Bayern München. Für Torwart Markus Schubert hatte das Spiel zudem einen besonderen Stellenwert – für ihn ging es darum, sich in Abwesenheit des noch immer gesperrten Alexander Nübel im Schalker Tor zu beweisen. Mit seinem Patzer vor dem 1:0 in der 6. Minute durch Bayern-Star Robert Lewandowski begann der Arbeitstag für ihn allerdings bereits denkbar schlecht.

Ralf Fährmann, den langjährigen Schalker Torwart und Kapitän, wird diese Diskussion nicht tangiert haben. Sein Fokus galt am Wochenende einem anderen Tor: Der 31-Jährige hütete in der vierten Runde des FA-Cups gegen den FC Burnley von Beginn an den Kasten von Norwich City.

Ex-Gladbacher trifft, Ex-Schalker eingewechselt

Fährmann wurde im Sommer 2019 von den Königsblauen an den Premier-League-Klub ausgeliehen, nachdem er von Alexander Nübel als Schalker Nummer eins verdrängt worden war. Bislang hatte Fährmann unter Trainer Daniel Farke, der zuvor unter anderem die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund trainiert hatte, keine große Rolle gespielt. Er kam in insgesamt 24 möglichen Premier-League-Partien nur einmal zum Einsatz, ansonsten spielte er nur noch einmal im League-Cup.

Doch nun durfte er am Samstag im wichtigeren FA-Cup beim Erstliga-Konkurrenten aus Burnley von Beginn an ran. Mit seiner Mannschaft feierte er einen Sieg, musste beim 2:1 allerdings auch einmal hinter sich greifen.

Ebenfalls in der Norwich-Startelf standen auch der frühere VfL-Bochum-Profi Marco Stiepermann sowie der ehemalige Gladbach-Stürmer Josip Drmic, der einen Treffer beisteuern konnte und in der 89. Minute für den Ex-Schalker Teemu Pukki ausgewechselt wurde.

Bentaleb lobte Schalke und die Fans

Spielpraxis durfte auch endlich wieder Nabil Bentaleb sammeln. Der Algerier, der beim FC Schalke zuletzt in Ungnade gefallen, mehrmals suspendiert und nur noch für die zweite Mannschaft zum Einsatz gekommen war, war erst vor wenigen Tagen zu Newcastle United gewechselt. In einem ersten Interview mit dem dortigen Klub-TV trat er jedoch nicht nach, sondern lobte sowohl den S04 als auch dessen Fans. „Die letzten Monate waren schwierig für mich“, sagte er. „Doch ich habe viele gute Erinnerungen und bin Schalke und den Fans, die uns jeden Tag unterstützt haben, sehr dankbar. Schalke hat die besten Fans in Deutschland, dort herrscht eine tolle Atmosphäre.“

Für den früheren Profi von Tottenham Hotspur bedeutet der Wechsel die Rückkehr in die Premier League, doch sein Debüt für den neuen Klub gab er im FA-Cup. Beim ruhmlosen 0:0 (was nun zu einem Rückspiel führt) gegen den Drittligisten Oxford United stand der 25 Jahre alte Bentaleb in der Startelf und wurde erst nach 79 Minuten ausgewechselt.

Ähnlich wie Fährmann bei Norwich findet auch er sich beim Tabellen-14. der ersten englischen Liga in einer Mannschaft mit weiteren früherer Bundesliga-Profis wieder: Sowohl Fabian Schär als auch Joelinton waren vor ihrer Zeit in Newcastle auch für die TSG Hoffenheim aktiv. (meme)