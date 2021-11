Ex-Schalker Donis Avdijaj: „Mein Ziel ist die Bundesliga“

Hartberg/Essen. Donis Avdijaj hat nach vielen Misserfolgen einiges umgestellt. In Österreich läuft es besser für den Ex-Schalker. Sein Ziel: Die Bundesliga.

Offensivspieler Donis Avdijaj vom österreichischen Bundesligisten TSV Hartberg hofft auf eine Rückkehr in die Deutschlands Top-Liga. „Mein Ziel ist die Bundesliga“, sagte der inzwischen 25-Jährige im Gespräch mit der SportBild.

Nachdem Avdijaj schon mit 20 Jahren für Schalke 04 in Deutschlands höchster Spielklasse debütiert hatte, ging es in der Karriere des einstigen Top-Talentes abwärts. Nach eher erfolglosen Gastspielen in den Niederlanden, der Türkei, Schottland und auf Zypern steht Avdijaj seit August bei Hartberg in Österreich unter Vertrag.

Was Ex-Schalke-Talent Avdijaj umgestellt hat

In der 6000-Einwohner-Stadt läuft es für Avdijaj sportlich nun wieder besser. „Ich habe seit ein, zwei Jahren gespürt, dass es so nicht weitergehen kann“, sagte er. Deshalb habe Avdijaj einige Dinge in seinem Umfeld verändert, sich einen neuen Berater gesucht und sein Training und seine Ernährung umgestellt. Seit einigen Monaten ernährt er sich etwa vegan. „Der Beginn meiner Ernährungsumstellung war nicht einfach. Jedoch spüre ich, dass es mir guttut, zudem gibt es viele leckere vegane Gerichte. Am liebsten esse ich Bowls mit viel Gemüse und Reis.“

Wie der Deutsch-Kosovare sagt, wirkt sich das schon jetzt auf seine körperliche Verfassung auf. So hat er in den vergangenen Monaten acht Kilo abgenommen, Körperfett verloren und gleichzeitig Kraft aufgebaut. „Ich habe mich in meinen acht Jahren als Profi körperlich noch nie so gut gefühlt wie jetzt. Ich bin in der Form meines Lebens“, sagte Avdijaj.

Avdijaj mit bislang zwei Saisontoren für Hartberg

Aufgrund von einer Verletzung kam er in der österreichischen Bundesliga in der laufenden Saison zwar erst auf sieben Einsätze, dabei gelangen ihm allerdings zwei Tore. Bei Hartberg (Platz acht in der Liga) ist er unter Trainer Kurt Russ Stammspieler. „Ich muss meine Leistung weiter steigern und noch viele gute Spiele machen, um mein Ziel zu erreichen“, erklärte Avdijaj. (rha)

