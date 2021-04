Ex-Schalker Di Santo offen für Europa-Rückkehr: „Will spielen, bis ich 40 bin“

Gelsenkirchen. Franco Di Santo präsentiert sich in Argentinien in guter Form. Der Ex-Schalker träumt von der Nationalmannschaft - und einer Europa-Rückkehr.

Stürmer Franco Di Santo denkt auch mit 31 Jahren noch nicht an ein Karriereende. Der ehemalige Bundesligaprofi, der inzwischen für San Lorenzo in der ersten argentinischen Liga spielt, erklärte im Interview mit dem Online-Portal goal.com: „Ich bin jetzt 31, aber fühle mich physisch und mental wirklich gut. Ich hatte keine großen Verletzungen und fühle mich nicht viel 31, ich fühle mich jünger.“

Der ehemalige argentinische Nationalspieler (drei Einsätze) hat deshalb noch nicht das Bedürfnis, seine aktive Karriere zu beenden. „Ich trainiere professionell, achte auch außerhalb des Platzes auf mich, deshalb erwarte ich noch einiges für den Rest meiner Karriere“. Sein erstes Ziel: Titel mit seinem derzeitigen Klub San Lorenzo. „Aber ich möchte auch noch einige Jahre spielen. Wenn möglich, will ich spielen, bis ich 40 bin“, erklärte Di Santo. Vorstellbar ist für ihn auch eine Rückkehr nach Europa, nachdem er aus familiären Gründen in seiner argentinischen Heimat zurückgekehrt war. „Ich bin offen für eine Rückkehr nach Europa“, stellte er klar.

Ex-Schalker Franco Di Santo träumt von Rückkehr in die Nationalmannschaft

Zumindest aktuell läuft es sportlich rund für den 1,93-Meter-Mann. Im Sommer wechselte Di Santo von Atlético Mineiro in Brasilien zurück nach Argentinien zu San Lorenzo, wo er seitdem zu überzeugen weiß. In der laufenden Spielzeit traf Di Santo in sieben Pflichtspiele fünfmal für San Lorenzo. Einen weiteren Treffer bereitete er vor.

Inzwischen bei San Lorenzo in Argentinien unter Vertrag: Franco Di Santo (rechts). Foto: AFP

Nicht zuletzt deshalb träumt der ehemalige Schalker sogar von einer Rückkehr in die Nationalmannschaft. „Ich kann noch immer auf höchstem Niveau spielen und habe die Hoffnung nicht aufzugeben, wieder für das Nationalteam aufzulaufen“, sagte er. „Es ist ein großes Ziel, meinem Land zu helfen. Doch genauso wichtig ist es mir, einfach glücklich zu sein.“

In Europa spielte Di Santo zunächst für den FC Chelsea, die Blackburn Rovers und Wigan Athletic, ehe er 2013 zu Werder Bremen in die Bundesliga gewechselt ist. 2015 folge der Wechsel zu Schalke 04. In dreieinhalb Jahren bei den Königsblauen wurde Di Santo aber nie wirklich glücklich. Nach 88 Pflichtspielen für S04, in denen ihm 12 Tore gelungen sind, verließ er Deutschland in Richtung Rayo Vallecano (Spanien), ehe er ein halbes Jahr später nach Brasilien gewechselt ist. (fs)