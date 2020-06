Ex-Schalker Benedikt Höwedes vor Abschied aus Moskau

Berlin/München. Benedikt Höwedes wird Moskau wohl vorzeitig verlassen. Laut Medienberichten steht der ehemalige Schalke-Profi vor der Auflösung seines Vertrages.

Benedikt Höwedes wird seinen Vertrag bei Lokomotive Moskau offenbar nicht erfüllen. Wie Bild und Sport1 am Montag berichten, steht der Ex-Schalker vor der Auflösung seines Kontrakts, der eigentlich noch bis Sommer 2021 gilt. Grund für seinen vorzeitigen Abschied soll die unklare Situation im Zuge der Corona-Pandemie sein. Auch wolle der 32-Jährige damit so seiner Verantwortung als Familienvater gerecht werden.

Nach seinem einjährigen Intermezzo bei Juventus Turin wechselte Höwedes im Sommer 2018 zu Lokomotive Moskau in die russische erste Liga. Für den Hauptstadtklub absolvierte das Schalker Urgestein insgesamt 50 Pflichtspiele, in denen ihm als Verteidiger vier Treffer gelangen. Im Rahmen der laufenden Saison kam der Weltmeister von 2014 in insgesamt 18 Ligaspielen zum Einsatz. Zudem lief er 2019/20 für Lokomotive insgesamt sechsmal in der Gruppenphase der Champions League auf.

Höwedes will bei seiner Familie in Deutschland sein

Die Saison in Russland wurde aufgrund der weltweiten Pandemie nach dem 22. Spieltag am 15. März unterbrochen. Moskau steht derzeit mit 41 Punkten auf dem zweiten Rang – neun Zähler hinter Tabellenführer Zenit St. Petersburg. Ab dem 21. Juni soll die Spielzeit wieder fortgesetzt werden. Dann allerdings wohl ohne Höwedes. Laut Bild ist es dem 32-Jährigen in der aktuellen Situation wichtiger, bei seiner Familie in Deutschland zu sein.





Höwedes spielte von 2001 bis 2017 für den FC Schalke 04. Während seiner Zeit in Gelsenkirchen absolvierte er insgesamt 335 Pflichtspiele (23 Treffer, 13 Vorlagen), wurde 2011 DFB-Pokalsieger und 2014 sogar Fußball-Weltmeister mit Deutschland.