Ex-Schalker Avdijaj spielt auch bei Trabzonspor keine Rolle

Es sollte alles besser werden für Donis Avdijaj. Drei Monate war der ehemalige Profi des FC Schalke 04 vereinslos. Im Juni 2019 zeigte er sich dann stolz mit dem Trikot seines neuen Arbeitgebers.

Avdijaj hatte einen Dreijahresvertrag beim türkischen Erstligisten Trabzonspor unterschrieben. "Ich bin gekommen, um mich zu beweisen und mich zu zeigen", wurde der Angreifer in der Mitteilung zitiert.

Acht Kurzeinsätze in der Süper Lig

Zuletzt bekam der 23-Jährige aber immer selten die Gelegenheit, sich zu beweisen. In den vergangen sieben Ligaspielen kam Avdijaj nur auf vier mickrige Einsatzminuten. Seine Bilanz in der Süper Lig lautet: acht Einsätze, darunter war keiner über die volle Distanz. 238 Spielminuten deuten darauf, dass er nur eine Nebenrolle spielt. Am 28. Dezember gewann Trabzonspor mit 6:2 gegen Kayserispor. Der Ex-Schalker saß 90 Minuten draußen.

Immerhin gelang Avdijaj in dieser Saison schon ein Treffer. Außerdem kam er in allen Europa-League-Partien zum Einsatz, die das Team von der Schwarzmeerküste absolvierte. In diesem Wettbewerb holte Trabzonspor aber nur einen Punkt und schied in der Gruppenphase sang- und klanglos aus.

Von Schalke nach Graz und Kerkrade verliehen

Für Avdijaj zahlte sich der Wechsel in die Türkei also noch nicht aus. Das einstige Mega-Talent des FC Schalke 04 ist in seinem noch jungen Alter schon weit herumgekommen. Die Königsblauen liehen Avdijaj einst zu Sturm Graz und Roda Kerkrade aus. Später verkauften sie den Nationalspieler des Kosovos an Willem II Tilburg.

Dort war der quirlige Angreifer in 19 Pflichtspielen an 15 Toren direkt beteiligt. Im März 2019 löste der Klub den Vertrag mit Avdijaj aus - dem Spieler wurde mangelnde Fitness vorgeworfen.

Ausstiegsklausel über 49 Millionen Euro

Bei Schalke sorgte Avdijaj einst in der Jugend für Aufsehen, als er in einer Saison in der U17-Bundesliga in 25 Ligaspielen 44 Tore erzielte. Ab 2014 gehörte er zum Profikader der Königsblauen, die Ausstiegsklausel in seinem Vertrag betrug 49 Millionen Euro.

Doch auf Schalke konnte sich der Offensivmann auch aufgrund verschiedener Eskapaden nie richtig durchsetzen. So soll Avdijaj unter anderem an einem illegalen Straßenrennen beteiligt gewesen sein. Mitte Oktober 2016 wurde bekannt, dass er in Osnabrück mit seinem Mercedes eine rote Ampel überfahren und dabei eine Passantin gefährdet hätte. (ddh)