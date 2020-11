Ex-Schalke-Talent winkt U21-Länderspieldebüt

Frankfurt/Main. Bundestrainer Kuntz muss aufgrund der Personalsituation improvisieren. Ein Ex-Talent aus der S04-Knappenschmiede könnte eine Chance bekommen.

U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz hat für die beiden abschließenden Länderspiele des Jahres einen 26-köpfigen Kader mit zwei Neulingen nominiert. Lennart Czyborra vom CFC Genua und der Bremer Jean-Manuel Mbom gehören für die Partien in Braunschweig erstmals zum Aufgebot, wie der Deutsche Fußball-Bund am Donnerstag mitteilte. Die Junioren-Auswahl empfängt am 12. November in einem Freundschaftsspiel Slowenien, fünf Tage später geht es gegen Wales um das Ticket für die EM-Endrunde 2021. Verzichten muss Kuntz in beiden Partien auf die verletzten Ragnar Ache und Dennis Geiger.

Czyborra wurde einst in der Knappenschmiede von Schalke 04 ausgebildet. Mit der A-Jugend wurde er 2018 deutscher Vizemeister. Im August 2018 wechselte er zu Heracles Almelo. Über die Niederlande ging es zur Rückrunde 2019/2020 zu Atalanta Bergam0. Bis 2022 ist der 21-Jährige an Genua ausgeliehen.

DFB: Kuntz nominiert erweiterten Kader

Die DFB-Auswahl führt ihre Qualifikationsgruppe mit zwei Zählern Vorsprung auf Belgien an und hätte das EM-Ticket mit einem Sieg sicher. Die neun Gruppensieger sowie die fünf besten Zweiten fahren zu der zweigeteilten Endrunde 2021 nach Ungarn und Slowenien. Die Qualifikation sei das „klare Ziel“, sagte Kuntz. Vor dem möglichen Start in die EM-Gruppenphase im März seien die Länderspiele zudem die „vorerst letzte (...) Gelegenheit, taktische Variationen auszuprobieren und neue Spieler kennenzulernen“, ergänzte der Coach.

Wegen der hohen Belastung einiger Spieler hat Kuntz einen erweiterten Kader von 26 Spielern nominiert, zudem wurden die Corona-Maßnahmen nach einem positiven Test bei einem U21-Spieler vor den Länderspielen im Oktober verschärft. „Falls wir uns vor dem EM-Qualifikationsspiel gegen Wales kurzfristig in eine Corona-bedingte Quarantäne begeben müssten, stünde eine komplette Mannschaft samt Betreuerstab auf Abruf bereit“, sagte Kuntz. „Damit sind wir für den Ernstfall, der hoffentlich nicht eintritt, vorbereitet.“ (dpa mit fs)