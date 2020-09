Ex-Schalke-Talent bestätigt Interesse von Frankfurt und Köln

Essen. Ajdin Hrustic steht vor einem Wechsel in die Bundesliga. Der Flügelspieler wird sich zwischen Frankfurt und Köln entscheiden.

Der australische Nationalspieler Ajdin Hrustic steht vor einem Wechsel in die Bundesliga. Wie der 24-Jährige vom niederländischen Erstligisten FC Groningen gegenüber The World Game in Australien erklärt hat, sei er „bereit für eine neue Herausforderung“. Für ihn sei die Bundesliga „eine der besten Ligen der Welt.“

Mehr News und Hintergründe zu Schalke 04:

Zuletzt wurde der rechte Mittelfeldspieler mit dem 1. FC Köln und Eintracht Frankfurt in Verbindung gebracht. Hrustic bestätigte ein Interesse. „Wir sprechen von zwei großen Klubs mit tollen Stadien und riesigen Fan-Bases. Da die Wahl zu haben, ist eine sehr schwierige Entscheidung.“ Weiter sagte er: „Es wird einer der beiden. Es sei denn, Groningen lehnt das Angebot ab. Im Fußball weiß man nie. Ich hoffe auf eine Antwort so schnell es geht.“

Ajdin Hrustic spielte in der Jugend für Schalke 04

Hrustics Vertrag in Groningen läuft im Sommer 2021 aus, die Niederländer versuchten zuletzt auch mit dem 24-Jährigen zu verlängern, allerdings ohne Erfolg. „Ich habe ihnen gesagt, dass ich bereit und offen für einen nächsten Schritt bin – ich habe das Gefühl, etwas Neues im Leben zu brauchen“, sagte der Offensivspieler, der 2010 den Schritt aus Australien nach Europa wagte.

Nach zwei Jahren in der Jugendabteilung des österreichischen Erstligisten Austria Wien, wechselte er 2012 zu Schalke 04, wo er zwei Spielzeiten in der U17 und U19 der Königsblauen spielte. Von dort folgte der Transfer zum FC Groningen.

Bei den Niederländern war er in der vergangenen Saison Stammspieler und Leistungsträger. Durch die Verpflichtung von Bayern-Legende Arjen Robben hätte Hrustic künftig aber einen prominenten Konkurrenten auf der rechten Offensivseite. (rh)