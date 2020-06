Ex-Schalke-Stürmer Huntelaar verlängert Vertrag bei Ajax

Amsterdam. Klaas-Jan Huntelaar (36) geht weiter auf Torejagd. Der Ex-Schalker spielt auch in der kommenden Saison für Ajax Amsterdam.

Klaas-Jan Huntelaar (36) hat seinen Vertrag bei Ajax Amsterdam bis 2021 verlängert. Das gab niederländische Erstligist am Montag bekannt. Der frühere Stürmer des FC Schalke 04 geht damit auch in der kommenden Saison auf Torejagd.

In dieser Saison erzielte der Angreifer in 18 Eredivisie-Einsätzen neun Tore. "Ich wollte unbedingt weitermachen und das am liebsten bei Ajax", erklärte Huntelaar. "Ich sehe nicht, dass ich noch einmal in einem anderen Trikot spiele. Ich fühle mich fit und bin sicher, dass ich auf dem Feld meinen Teil beitragen kann."

Sieben Jahre auf Schalke

Huntelaar hatte bereits von 2006 bis 2008 für Ajax gespielt. 2010 wechselte er vom italienischen Erstligisten AC Mailand zu Schalke. Bei den Königsblauen markierte er in 175 Bundesliga-Spielen 82 Treffer. 2017 kehrte der Torjäger zu Ajax zurück. (fs)