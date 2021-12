Ex-Schalke-Stürmer Franco Di Santo: Gehalts-Zoff in Argentinien

Ex-Schalker Franco Di Santo hat Ärger in Argentinien. Seinen Vertrag ließ er auflösen.

Essen. Franco Di Santo ist wieder auf dem Spielermarkt. Der frühere Schalke-Profi hat seinen Vertrag in Argentinien aufgelöst. Er bekam kein Geld.

Franco Di Santo ist weiter auf der Suche nach seinem sportlichen Glück. Auf Schalke hatte er es nicht gefunden, in seiner Heimat Argentinien lief es zuletzt nicht nur auf dem Platz unbefriedigend für den Stürmer. Der frühere Bremer und Schalker Bundesligaprofi hat seinen Vertrag beim argentinischen Klub Atletico San Lorenzo wegen offener Gehaltszahlungen aufgelöst. Dies berichteten verschiedene argentinische und spanische Medien am Dienstag. Demnach plagen San Lorenzo große finanzielle Probleme, Di Santo (32) wartet wohl noch auf Zahlungen in Höhe von einer Million Dollar (880.000 Euro).

Franco Di Santo war auf Schalke nicht torgefährlich genug

Der Vertrag des Stürmers wäre noch bis Sommer 2023 gültig. Di Santo hatte von 2013 bis 2015 für Werder Bremen gespielt, anschließend ging er mit mäßigem Erfolg bis Januar 2019 für den FC Schalke 04 auf Torejagd. Es folgten Stationen in Spanien und Brasilien, ehe er im Sommer 2020 in seiner argentinischen Heimat bei San Lorenzo unterschrieb. Nun ist der Angreifer pünktlich zum Start der zweiten Transferperiode in Europa wieder auf dem Markt.

Gegenüber dem Portal "Deichstube" hatte der Argentinier erst vor einem Monat betont, dass er sich eine Rückkehr nach Deutschland vorstellen können. Bevorzugterweise zu seinem Ex-Klub Werder Bremen, der inzwischen wie Schalke 04 in der 2. Bundesliga spielt. „Ich würde es lieben, zu Werder Bremen zurückzukehren – auch in die 2. Liga", sagte er.

In seiner Zeit auf Schalke wurde Di Santo für seine mangelnde Torgefahr kritisiert. Lediglich zwölf Tore sind ihm in 88 Pflichtspielen bis Januar 2019 für die Königsblauen gelungen. „Auf Schalke war ich mal vorderste Spitze, dann zweiter Stürmer, manchmal sogar zentraler Mittelfeldspieler mit Defensivaufgaben“, erklärte er seine mangelhafte Torquote.

Franco Di Santo: Schalke-Krach mit Ex-Trainer Domenico Tedesco

Auf Schalke sorgte er 2018 zudem für Aufregung, als er sich mit seinem damaligen Trainer Domenico Tedesco öffentlich anlegte. Nach einer Auswechslung im Heimspiel gegen Bayern München schrie er Tedesco auf dem Platz an. Der Schalke-Trainer suspendierte ihn daraufhin für das nächste Spiel und legte ihm in einem TV-Interview eine "gute Erziehung" nahe.

