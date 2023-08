Ex-Schalke-Profi Rodrigo Zalazar erfüllt sich „großen Traum“

Gelsenkirchen. Im Sommer wechselte Rodrigo Zalazar zum SC Braga. Mit den Portugiesen erfüllte sich der Ex-Schalker am Dienstag einen Traum.

Mit dem FC Schalke 04 stieg Rodrigo Zalazar Ende Mai in die 2. Bundesliga ab – und trotzdem wird der 24 Jahre alte Uruguayer in der kommenden Saison in der Champions League spielen. Durch den 1:0-Auswärtssieg bei Panathinaikos Athen im Rückspiel der Play-offs hat sich der Mittelfeldspieler mit dem SC Braga für die Gruppenphase der Königsklasse qualifiziert. Ex-Leipziger Bruma gelang das entscheidende Tor. Schon das Hinspiel hatten die Portugiesen mit 2:1 gewonnen.

„Wir sind in der Champions League. Stolz auf dieses wunderbare Team“, schrieb Zalazar bei Instagram und hing drei Bilder an, die ihn und seine Teamkollegen in Jubelpose zeigen. „Es erfüllt sich ein großer Traum. Auf geht’s für mehr, ihr Krieger.“ Auch viele Schalke-Fans gratulierten Zalazar in den Kommentaren zum Einzug in die Champions-League-Gruppenphase.

Rodrigo Zalazar spielte zwei Jahre auf Schalke

Beim Spiel in Athen am Dienstagabend saß Zalazar zunächst auf der Bank, wurde von Trainer Artur Jorge allerdings nach 65 Minuten eingewechselt. Für den Ex-Schalker in Braga nichts Neues, denn wenige Wochen nach seinem Wechsel ist der zentrale Mittelfeldspieler noch kein Stammspieler beim SC Braga. Zwar stand Zalazar in bislang fünf von sechs Pflichtspielen für die Portugiesen auf dem Feld, doch spielte dabei maximal 45 Minuten. Auf seine erste Torbeteiligung für den neuen Klub wartet Zalazar noch.

Nach zwei Jahren auf Schalke entschied sich Rodrigo Zalazar Anfang Juli für einen Wechsel nach Braga. In 55 Pflichtspielen für die Königsblauen traf er neunmal – unvergessen ist dabei sein Tor zum 3:2-Siegtreffer gegen den FC St. Pauli, das den Schalker Aufstieg in die Bundesliga perfekt machte. Als Ablösesumme für den Nationalspieler Uruguays kassierte S04 rund fünf Millionen Euro.

