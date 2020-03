Ex-Schalke-Kapitän: Wie Höwedes über die Corona-Krise denkt

Moskau. In Russland wird trotz der Corona-Pandemie weiterhin Fußball gespielt. Lokomotive-Profi Benedikt Höwedes äußert sich zur schwierigen Situation.

Trotz Coronavirus: In der russischen Premjer-Liga wird weiterhin Fußball gespielt. Nach Trainer Domenico Tedesco, der sich mit dem auf Tabellenplatz sieben gekletterten Team von Spartak Moskau beim FK Orenburg mit 3:1 behauptete, feierte am Sonntagabend ein weiterer Ehemaliger des FC Schalke 04 einen Erfolg. Benedikt Höwedes setzte sich mit Lokomotive Moskau nach einer mehr als 1000 Kilometer langen Reise durch, und zwar in Südrussland mit 3:1 (3:0) beim auf Rang vier gepurzelten FK Rostow.

„3:1 gegen einen unserer größten Konkurrenten“, schrieb Benedikt Höwedes nach diesem Sieg auf Instagram und machte anschließend sofort deutlich, dass es für ihn sehr merkwürdig gewesen war, in der Arena in Rostow am Don auf dem Rasen gestanden zu haben, während fast alle Top-Ligen wegen des Coronavirus zurzeit pausieren. „Aber in der Situation, in der sich unsere gerade Welt befindet, Fußball zu spielen, ist irreal“, teilte der 32-jährige ehemalige Kapitän der Königsblauen mit. „Bleibt zu Hause sicher!“

Lokomotive Moskau belegt jetzt Platz zwei

Dank dieses Sieges und der parallelen 0:2-Niederlage des FK Krasnodar beim PFK Sotschi ist Benedikt Höwedes mit seinem Lokomotive-Team auf den zweiten Tabellenplatz geklettert. Wie die Mannschaft aus Krasnodar hat der amtierende russische Pokalsieger nun 41 Punkte. Der FK Rostow, der Meister des Jahres 2016, hat auf Rang vier 38 Zähler, Titelverteidiger Zenit St. Petersburg auf Platz eins schon 50.

Interessant: Zwar hat Lokomotive Moskau ein schlechteres Torverhältnis als der FK Krasnodar (32:25 gegenüber 36:22), aber in der russischen Premjer-Liga werden bei Punktgleichheit zunächst die meisten Siege sowie anschließend der direkte Vergleich zur Platzierung herangezogen. Für Benedikt Höwedes – der Weltmeister von 2014 spielte 90 Minuten durch – und seine Mannschaftskollegen war es der zwölfte Erfolg in dieser Saison. Der FK Krasnodar indes kommt erst auf elf Siege nach 22 von 30 Spielen