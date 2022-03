Eurofighter: Schalkes magische Flutlichtnacht gegen Valencia

Gelsenkirchen. Der FC Schalke 04 besiegte Valencia im Uefa-Cup mit 2:0 – vor 57.000 Zuschauern. Erinnerungen an einen Eurofighter-Festtag im Parkstadion.

Als das Spiel vorbei war, ging Charly Neumann mit weit geöffneten Armen auf Martin Max zu. Sie umarmten sich, winkten in Richtung Fans, von den Tribünen erklang das Lied „Königsblauer S04“. Für die ausgelassene Stimmung gab es einen guten Grund: Der FC Schalke 04 hatte gerade gegen den im Uefa-Cup gewonnen. Das Hinspiel des Viertelfinales entschieden die Gelsenkirchener mit 2:0 für sich. Dabei hatte die Partie mit einem Schock für die Schalker begonnen.

Es war eine Minute gespielt, da knallte der Schuss von Leandro Machado gegen die Latte des Schalker Tors. Von der Unterkante prallte der Ball knapp vor die Linie, Thomas Linke konnte einen Kopfball danach abwehren. Schalke drohte der schnelle Rückstand, dabei war die Kulisse wie gemacht für einen königsblauen Sieg: Am 4. März 1997 waren fast 57.000 Menschen vor Ort, die Flutlichter strahlten über dem Parkstadion.

Schalke 04: Marc Wilmots macht mit dem 2:0 alles klar

Nach dem rasanten Start fanden die Schalker besser in die Begegnung. Kurz vor der Halbzeit landete ein Freistoß von Olaf Thon bei Thomas Linke, der aus rund elf Metern zur Führung einköpfte (43. Minute). Die endgültige Entscheidung folgte jedoch erst in der Schlussphase: Marc Wilmots traf nach einer Hereingabe von Jiri Nemec zum 2:0-Endstand (82.). Die Tribünen versanken darauf – wie so oft in dieser Saison – wieder unter einem Fahnenmeer.

