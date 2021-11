Erst VfL Bochum, dann Schalke: zwei lächerliche Videobeweise

Den VfL Bochum und den FC Schalke trafen am Wochenende klare Fehlentscheidungen. Der Fußball kämpft nicht nur mit diesem Problem. Ein Kommentar.

Kritik an Schiedsrichtern zu üben, ist oft ein Ablenkungsmanöver. Diesmal nicht, diesmal haben sie das sportliche Aufregerthema des Wochenendes geliefert. Schon am Samstagnachmittag, als Bayer Leverkusen den VfL Bochum mit 1:0 besiegte, wurde der Aufsteiger krass benachteiligt, als Christopher Antwi-Adjei gegen Ende der ersten Halbzeit von Jonathan Tah im Strafraum zu Fall gebracht wurde, Schiedsrichter Daniel Schlager das Spiel weiterlaufen ließ und Video-Referee Günter Perl bei der Überprüfung nicht an Schlagers Entscheidung rüttelte.