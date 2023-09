Er trifft wieder! Ex-Schalker Ahmed Kutucu beendet seine Talfahrt

Dortmund. Zuletzt schien es bei Ahmed Kutucu nur in eine Richtung zu gehen: bergab. Doch die Karriere des Ex-Schalkers scheint wieder Fahrt aufzunehmen.

Nicht jede Fußballer-Karriere läuft steil geradeaus. Manchmal geht es auch auf und ab. Bei Ahmed Kutucu, geboren und aufgewachsen in Gelsenkirchen, ausgebildet beim FC Schalke 04, verlief die Laufbahn bisher auf und ab, weiter ab und nun scheint es langsam wieder bergauf zu gehen. Der 23-Jährige spielt mittlerweile beim türkischen Zweitligisten Eyüpspor und schoss den Klub auch durch seine bisherigen drei Treffer an die Tabellenspitze. Einmal traf er im Heimspiel gegen Kocaelispor (2:0), zweimal beim 5:0-Sieg über Tuzlaspor. Wer hätte das gedacht?

Denn zuletzt ging es steil bergab für Kutucu. Dabei schien dem Gelsenkirchener eine große Stürmer-Karriere bevorzustehen, als er am 15. Dezember 2018 im Alter von 18 Jahren sein Bundesliga-Debüt für den FC Schalke 04 feierte. In seinem zweiten Spiel gelang ihm eine Woche später sogar sein erstes Tor. Im Februar 2019 unterschrieb er einen sehr gut dotierten Dreijahres-Profivertrag, wenig später feierte er sein Länderspieldebüt für die Türkei - eine Karriere wie im Traum.

Ex-Schalker mehrmals verliehen

Doch der platzte schnell: Er ging mit der gesamten Schalker Mannschaft in der Abstiegssaison 2020/21 unter und wurde im Winter in die Niederlande nach Heracles Almelo ausgeliehen. Im Anschluss wollte er gerne zu Schalke zurückkehren, aber die Königsblauen planten anders. Für 500.000 Euro wurde Kutucu im Sommer 2021 in die türkische Süper Lig zu Basaksehir verkauft.

Vom Klub aus Istanbul wurde er nach einigen Kurzeinsätzen in die deutsche 2. Liga zum SV Sandhausen verliehen. In der Provinz kam er in seinen eineinhalb Jahren aber nicht über die Rolle eines Ergänzungsspielers hinaus. Nun hat Basaksehir den Gelsenkirchener zwei Jahre vor Ablauf seines Vertrages in die zweite türkische Liga transferiert. Bei Eyüpspor soll er neues Selbstvertrauen sammeln. Es scheint zu funktionieren…

Mehr News zum Schalke-Testspiel in Ulm

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04