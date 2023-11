Schalke 04 EM 2024: So unterstützt Schalke 04 Gelsenkirchen

Gelsenkirchen. Der Zweitligist wird zum lokalen Förderer der Host City Gelsenkirchen. Das sagen Schalkes Sportvorstand Knäbel und Oberbürgermeisterin Welge.

Fußball-Zweitligist Schalke 04 weitet seine Unterstützung für die Stadt Gelsenkirchen aus. Das Zugpferd S04 wird im Hinblick auf die Europameisterschaft 2024 zum lokalen Förderer der Host City Gelsenkirchen.

„Chance zum Mitreißen“

„Die EURO 2024 hat die Chance, die Stadt erneut mitzureißen, wie es zuletzt 2006 gelungen ist. Das funktioniert aber nur, wenn wir alle an einem Strang ziehen und das Turnier als Host City so bunt und vielfältig wie möglich gestalten. Ich freue mich deshalb besonders auf die gemeinsame Arbeit mit der Stadt Gelsenkirchen“, sagt Schalkes Sportvorstand Peter Knäbel.

Das fußballerische Top-Ereignis des kommenden Sommers soll den Menschen in der Region nicht nur während der EM-Zeit, sondern auch darüber hinaus nähergebracht werden. Als lokaler Förderer kann der FC Schalke 04 über seine Rolle als Vermieter der Arena auf Schalke hinaus einen Beitrag leisten, indem Club und Kommune Kommunikations- und Vermarktungsaktivitäten unter dem Logo der EURO 2024 planen und durchführen.

Besonderer Stellenwert

Schalke 04 ist der erste lokale Förderer der Host City Gelsenkirchen und nimmt damit einen besonderen Stellenwert ein. Bereits geplante Aktivitäten sind unter anderem ein EURO-Schulcup für Grundschülerinnen und Grundschüler auf dem Berger Feld, ein gemeinsames Kulturprogramm sowie Aktivitäten in der Fan Zone.

Peter Knäbel ist davon überzeugt, dass dieses Unterfangen in Gelsenkirchen gelingen kann: „Gelsenkirchen lebt und liebt den Fußball. Das dürfen wir jede zweite Woche in der Arena auf Schalke und auch im Stadtgebiet feststellen und miterleben.“

Gemeinsam mit Schalke die Vorfreude auf die EM wachsen lassen: Gelsenkirchens Oberbürgermeisterin Karin Welge. Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

Gelsenkirchens Oberbürgermeisterin Karin Welge streicht heraus: „Unsere tiefe und seit Jahren gelebte Verbundenheit in dieser Stadt wird durch die offizielle Ernennung von Schalke 04 als lokaler Förderer nun noch einmal deutlich unterstrichen. Darum freue ich mich sehr, dass wir gemeinsam antreten, um nicht nur die Spiele in der Arena zu einem Erlebnis werden zu lassen, sondern bereits in den kommenden Monaten die Vorfreude auf die EM wachsen zu lassen.“

Weiteres Highlight 2027

Über die Europameisterschaft der Männer hinaus planen Stadt und Verein ein weiteres internationales Fußball-Highlight: die FIFA Frauen-Fußballweltmeisterschaft 2027. Die Stadt Gelsenkirchen und der S04 haben die „zweite Chance“ genutzt und erfolgreich die gemeinsamen Bewerbungsunterlagen eingereicht. Gelsenkirchen gehört damit zu den 13 Bewerberstädten aus den drei Ländern Belgien, Deutschland, Niederlande, die im Mai 2024 den Zuschlag für die WM erhalten könnten.

