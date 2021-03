Offiziell: Dimitrios Grammozis neuer Trainer bei Schalke 04

Gelsenkirchen. Schalke 04 hat einen neuen Trainer. Der ehemalige Bochumer Jugendtrainer Dimitiros Grammozis übernimmt den Tabellenletzten der Bundesliga.

Der abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 hat einen neuen Trainer gefunden. Der 42 Jahre alte Dimitrios Grammozis übernimmt den Tabellenletzten. Der Deutsch-Grieche unterschreibt bei den Gelsenkirchenern einen Vertrag bis 30. Juni 2022.

„Wir sind überzeugt davon, dass wir mit Dimitrios Grammozis den richtigen Trainer für das letzte Drittel der Saison gefunden haben“, erklärt Peter Knäbel die Verpflichtung. „Wir alle wissen um die sportliche Situation, aber völlig unabhängig davon stehen noch elf Bundesliga-Spiele aus – und die wollen wir so erfolgreich wie möglich absolvieren. Dafür ist Dimitrios aus unserer Sicht fachlich wie menschlich die richtige Wahl.“

Der gebürtige Wuppertaler beerbt den kürzlich freigestellten Chrsitian Gross und soll schon am Freitag im Bundesligaspielheimspiel gegen Mainz 05 (20.30 Uhr/DAZN) auf der Bank sitzen. "Ich habe riesige Lust auf diese Aufgabe. Ich werde die kurze Zeit bis zum ersten Liga-Spiel nutzen, um mir mit meinem Trainer-Team ein möglichst umfassendes Bild von der Mannschaft zu machen – und natürlich wollen wir mit einem Sieg gegen Mainz starten.“ Für Schalke war Grammozis sofort verfügbar, da er seit seinem Vertragsende bei Darmstadt 98 im Juni 2020 ohne Verein war.

Schalkes Co-Trainer Naldo und Onur Cinel wechseln in die Knappenschmiede

Bei den Gelsenkirchenern ist er bereits der fünfte Trainer der laufenden Saison. Er folgt auf David Wagner, Manuel Baum, Huub Stevens und Christian Gross. Co-Trainer werden Klub-Ikone Mike Büskens und Sven Piepenbrock. Onur Cinel und Naldo werden den Trainerstab der Lizenzspielermannschaft verlassen und in die Knappenschmiede wechseln.

Für Grammozis ist Schalke 04 die erste Station in der Bundesliga. Erfahrungen konnte der Ex-Profi in seiner Laufbahn bislang nur in der 2. Bundesliga bei Darmstadt 98 und im Jugendbereich des VfL Bochum sammeln. Als Spieler stand er unter anderem beim KFC Uerdingen, dem Hamburger SV, dem 1. FC Kaiserslautern und dem 1. FC Köln unter Vertrag. (rha)

