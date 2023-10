Einig mit Geraerts: Schalke 04 präsentiert den neuen Trainer

Gelsenkirchen. Berichtet wurde es schon länger, nun ist es offiziell: Karel Geraerts übernimmt den FC Schalke 04. Auf den Belgier kommt einiges an Arbeit zu.

Eine große Überraschung war es nicht mehr: Als der FC Schalke 04 am Montagmittag zur Pressekonferenz lud, war allen Beteiligten klar, dass es nicht nur um die sportliche Talfahrt, die mit der 1:2-Niederlage gegen Hertha BSC ihren bisherigen Höhepunkt erreichte, gehen sollte.

Viel mehr rückte jener Mann in den Fokus, der ebendiese Talfahrt schnellstmöglich beenden soll: Karel Geraerts.

Geraerts bei Schalke 04: Vertrag bis 2025

Karel Geraerts unterschrieb beim sportlich so sehr in Schieflage geratenen Zweitligisten einen bis 2025 gültigen Vertrag. „Zuallererst möchte ich mich bei Peter Knäbel und André Hechelmann für das Vertrauen bedanken. Es hat großen Spaß gemacht, mit zwei Fußballern über Lösungen, Ideen und Vorstellungen zu sprechen, wie wir Schalke 04 wieder zurück in die Erfolgsspur bringen“, sagt Karel Geraerts. „Ich habe unheimlich Lust auf diese Herausforderung und möchte gerade die Länderspielpause dafür nutzen, um mich möglichst schnell auf Schalke einzuleben und intensiv mit der Mannschaft zu arbeiten“, erklärte der 41-Jährige, der in der vergangenen Saison noch mit Union Saint-Gilloise Dritter der belgischen Liga war und in der Europa League erst im Viertelfinale an Bayer Leverkusen scheiterte.

Jubelt Karel Geraerts auch bald bei Schalke 04? Foto: Getty

Schalke 04 glaubt, mit Geraerts den richtigen Griff getan zu haben. Sportvorstand Peter Knäbel: „Wir freuen uns sehr, dass wir mit Karel Geraerts unsere absolute Wunschlösung für Schalke 04 gewinnen konnten. In den vergangenen zwei Wochen haben André und ich intensiv daran gearbeitet, den passenden Trainer für das gesuchtes Profil zu finden. Der Prozess verlief in enger Abstimmung mit dem Sportausschuss und insbesondere Youri Mulder, der speziell in den Niederlanden und Belgien sehr gut vernetzt ist. Nach dem ersten Treffen stand für uns fest, dass Karel Geraerts genau die Kriterien erfüllt, die wir uns für einen Schalker Chef-Trainer wünschen.“ Das wird der neue Chef-Trainer zunächst mit dem bestehenden Trainer-Team machen. „Wir arbeiten daran, einen Assistenten möglichst zeitnah zu verpflichten“, erklärte André Hechelmann. „Darüber hinaus werden wir in den kommenden Monaten schauen, ob für unseren Weg weitere Veränderungen im Staff notwendig sind.“

Auf Schalke warten viele Baustellen

Bei seinem neuen Klub wird sich Karel Geraerts umstellen müssen. Anders als um belgische Meisterschaft und Höhenflüge im Europapokal muss er bei Schalke 04 erst einmal die Mannschaft aus dem Tabellenkeller führen. Durch das 1:2 am Sonntag gegen Hertha BSC sind die königsblauen Sorgen noch größer geworden, das Team präsentierte sich lange Zeit in einem desolaten Zustand. In der Länderspielpause hat Karel Geraerts also viel Arbeit vor sich.

