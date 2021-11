"Ein Punktelieferant" - Ex-Schalke-Torwart Lars Unnerstall überragt in Holland

Enschede/Gelsenkirchen. Ein Ex-Schalker dreht in den Niederlanden auf: Lars Unnerstall sichert Twente Enschede einen Punkt nach dem anderen.

Vielleicht wird Cyriel Dessers noch einige Zeit von Lars Unnerstall träumen. Vier Treffer in neun Partien hat der Torjäger von Feyenoord Rotterdam in dieser Saison in der niederländischen Eredivisie bereits erzielt. Doch an diesem Lars Unnerstall, dem Torwart von Twente Enschede, war am Wochenende einfach kein vorbeikommen.

„Er ist so groß, dann ist es sehr schwer, den Ball an ihm vorbei zu bekommen“, sagte der 26-Jährige Dessers bei Voetbal International. „Er ist ein guter Torhüter, das wissen wir.“ Gewaltige 1,98 Meter misst der frühere Profi von Schalke 04. 19 Schüsse gab Rotterdam beim 0:0 am Sonntag auf das Tor von Unnerstall und Twente ab. Bei fünf Versuchen musste der 31 Jahre alte Keeper eingreifen. Ein Vorbeikommen an ihm gab es nicht.

Ex-Schalke-Profi Lars Unnerstall ist im Sommer von PSV Eindhoven zu Twente Enschede gewechselt

Erst seit vergangenem Sommer spielt der Ex-S04-Profi für Twente Enschede. Er kam ablösefrei von Liga-Konkurrent PSV Eindhoven um den früheren BVB-Star Mario Götze. Ein Transfer, der sich für beide Seiten gelohnt haben dürfte: Inzwischen ist Unnerstall, der auch bei Fortuna Düsseldorf unter Vertrag stand, einer der besten Torhüter der niederländischen Liga. In vier Partien in dieser Saison spielte er zu Null. Damit ist er der viertbeste Keeper der Eredivisie. Auch Trainer Ron Jans gerät da ins Schwärmen: „Ich habe in der Kabine gesagt, dass er schon viele Komplimente bekommen hat, aber dass er wirklich ein Punktelieferant ist.“

Inzwischen ist Unnerstall im Twente-Trikot seit 284 Minuten ohne Gegentor. Zum letzten Mal hinter sich greifen musste er Ende Oktober bei der 1:2-Heimniederlage gegen NEC Nijmegen. In der Liga kämpft Enschede als Tabellensiebter derzeit um einen Platz in den Play-offs. Hält Unnerstall weiter in dieser Form, dürfte Twente der nur schwer zu nehmen sein. (fs)

