Ein ehemaliger Schalke-Stürmer soll dem FC Ingolstadt helfen

Ingolstadt. Der FC Ingolstadt, das Tabellenschlusslicht der 2. Fußball-Bundesliga, leiht den ehemaligen Schalke-Stürmer Florian Pick vom FC Heidenheim aus.

Der FC Ingolstadt, das Tabellenschlusslicht der 2. Fußball-Bundesliga, in der der FC Schalke 04 auf Rang vier überwintert, sichert sich fürs kommende Jahr die Dienste eines ehemaligen Königsblauen. „Die erste Verstärkung für das neue Jahr steht fest“, ist auf der Internet-Seite der Schanzer zu lesen. „Der FC Ingolstadt 04 leiht Florian Pick zum 1. Januar 2022 vom FC Heidenheim aus und hat sich zusätzlich eine Kaufoption für den flinken Außenbahnspieler gesichert.“

Florian Pick, der inzwischen 26 Jahre alt ist, spielte insgesamt drei Jahre in der Knappenschmiede. In seinem ersten Jahr in der Saison 2013/14 schaffte er wettbewerbsübergreifend für die Schalker U-19-Fußballer zwölf Treffer.

Schalkes A-Junioren unterliegen 2014 im Halbfinale der TSG 1899 Hoffenheim

Im Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft scheiterte das Team von Trainer Norbert Elgert damals an der TSG 1899 Hoffenheim (0:1, 0:0), die sich schließlich dank eines 5:0 über Hannover 96 den Titel holte – mit Trainer Julian Nagelsmann. Anschließend absolvierte Florian Pick in zwei Jahren 45 Partien für die Schalker U 23 in der Regionalliga (zwei Tore), ehe er nach Kaiserslautern wechselte.

„Wir hatten angekündigt, uns für die Restrunde qualitativ verstärken zu wollen, und sind froh, mit Florian Pick einen ersten hochveranlagten Spieler verpflichten zu können“, sagt Malte Metzelder, Manager Profifußball, auf der Internet-Seite des FCI. „Er bringt Tempo und Zug zum Tor sowie ein starkes Eins-gegen-Eins mit. Wir wollen ihn dabei unterstützen, wieder sein volles Potenzial auszuschöpfen, und sind überzeugt, dass er unser Spiel mit seinen Fähigkeiten bereichern wird.“

Durchbruch beim 1. FC Kaiserslautern in der 3. Liga

Glücklich über diesen Schritt ist auch Florian Pick. „Der FCI ist eine richtig gute Adresse im deutschen Profifußball, auch wenn er momentan sicherlich vor einer großen Herausforderung steht“, sagt der Neu-Schanzer, dessen Vertrag beim 1. FC Heidenheim noch bis zum 30. Juni 2024 gültig ist. „Dieser stelle ich mich aber gerne, will zeigen, was ich kann, und mich voll für unser großes Ziel reinhauen.“

Nach seinen Stationen bei Eintracht Trier, dem 1. FC Kaiserslautern und in der Schalker Knappenschmiede gelang Florian Pick nach einer Leihe zum 1. FC Magdeburg der Durchbruch in der 3. Liga bei den Roten Teufeln vom Betzenberg, bei denen er seinen Marktwert zwischenzeitlich auf 800.000 Euro steigerte. In den Spielzeiten 2018/19 und 2019/20 sammelte er 32 Scorer-Punkte und schloss sich dann dem 1. FC Heidenheim an (40 Spiele, zwei Vorlagen).

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04