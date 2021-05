Durch Pleite gegen Hertha: Schalke stellt Vereins-Negativrekord auf

Gelsenkirchen. Schalke präsentiert sich in der laufenden Spielzeit historisch schwach. Gegen Hertha BSC wurde ein weiterer Negativrekord aufgestellt.

Mit 1:2 musste sich der FC Schalke 04 am Donnerstagabend gegen Hertha BSC geschlagen geben – und obwohl der Abstieg der Gelsenkirchener aus der Bundesliga schon seit einigen Wochen feststeht, war den Spielern in Königsblau die Enttäuschung deutlich anzusehen. Die Niederlage nämlich war äußerst unglücklich.

Obwohl die Schalker Mannschaft mit einer stark ersatzgeschwächten Mannschaft gegen die Berliner aufgelaufen war, war S04 keineswegs unterlegen. In der Nachspielzeit lag der Ausgleich sogar noch in der Luft, gleich zweimal scheiterten die Schalker am Torpfosten: Erst Shkodran Mustafi per Kopf, dann Benito Raman im Nachschuss.

Schalke: Negativrekord kann sogar noch ausgebaut werden

Ein zweites Tor allerdings ist Schalke schließlich nicht gelungen. Auf dem Papier steht somit eine weitere Heimniederlage in einer komplett missratenen Saison. Es war bereits die elfte – und das in 16 Spielen. Für S04 ein weiterer trauriger vereinsinterner Negativrekord.

Bereits am Samstag könnte dieser Rekord sogar noch weiter ausgebaut werden, wenn Eintracht Frankfurt in der Veltins Arena gastiert. Im Kampf um die Champions League sind die Adler vom Main zum Siegen verdammt – und auch das Hinspiel gewann die Eintracht dank eines späten Doppelpacks von Luka Jovic mit 3:1. (fs)

Schalkes Heimbilanz 2020/21: Zwei Siege, drei Remis, elf Niederlagen

Schalke – Werder Bremen 1:3

Schalke – Union Berlin 1:1

Schalke – VfB Stuttgart 1:1

Schalke – VfL Wolfsburg 0:2

Schalke – Bayer Leverkusen 0:3

Schalke – SC Freiburg 0:2

Schalke – Arminia Bielefeld 0:1

Schalke – TSG Hoffenheim 4:0

Schalke – 1. FC Köln 1:2

Schalke – Bayern München 0:4

Schalke – RB Leipzig 0:3

Schalke – Borussia Dortmund 0:4

Schalke – Mainz 05 0:0

Schalke – Borussia Mönchengladbach 0:3

Schalke – FC Augsburg 1:0

Schalke – Hertha BSC 1:2

Immer wissen, was auf Schalke gerade passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Schalke-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04