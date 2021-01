Dreierpack von Hoppe beendet Schalkes Negativ-Serie

Gelsenkirchen. Drei Tore von Matthew Hoppe und ein Treffer von Amine Harit beim 4:0 gegen Hoffenheim erlösen Schalke von der Albtraum-Serie ohne Sieg.

Ein 19 Jahre alter US-Boy hat Schalke 04 zunächst von den schlimmsten Qualen erlöst und damit auch ein Stück Bundesliga-Geschichte geschrieben. Matthew Hoppe heißt der Junge, dem ganz Schalke am Samstagabend am liebsten die Füße geküsst hätte: Denn mit drei Toren war der junge Stürmer der große Held beim Schalker 4:0-Sieg gegen die TSG Hoffenheim. Den vierten Treffer erzielte Amine Harit, der zudem alle drei Hoppe-Tore vorbereitet hatte. Was für ein Tag für Schalke: Der S04 ist wieder da.

Der erste Sieg nach 30 Bundesligaspielen

“Wir sind hier fix und fertig”, rief Stadionsprecher Dirk Oberschulte-Beckmann in die Arena - auch wenn keine Fans dabei sein durften. Für Schalke war es der erste Sieg in der Bundesliga seit fast einem Jahr und dem 2:0 gegen Borussia Mönchengladbach am 17. Januar 2020. Der erste Sieg nach 30 Bundesligaspielen ohne Erfolg - damit behält auch Tasmania Berlin seinen Rekord aus der Saison 1965/66 mit 31 Spielen ohne Sieg. Hoppe sei dank - er verhinderte, dass die Geschichte der Bundesliga umgeschrieben werden muss.

Vier Väter des Schalker Erfolges

Neben Hoppe und Harit waren auch Ralf Fährmann und Sead Kolasinac Väter der Schalker Erlösung. Bei seiner Rückkehr führte Sead Kolasinac die Schalker Mannschaft gleich als Kapitän aufs Feld. Der Hoffnungsträger erhielt die Binde, weil der etatmäßige Kapitän Omar Mascarell verletzt fehlte; dazu musste Schalke weiterhin auch auf Salif Sané verzichten. Trainer Christian Gross setzte mit Kolasinac als Kapitän auch ein Zeichen, er baut auf den Kämpfer als Persönlichkeit. Und “Seo” ging gleich voran: Nicht einmal zwei Minuten waren gespielt, da rückte der Verteidiger energisch nach vorne auf und gab den ersten Torschuss ab - der Ball wurde von Vogt abgeblockt.

Schalke erwischte einen ordentlichen Start und erspielte sich in der 14. Minute auch die erste echte Torchance der Partie: Amine Harit setzte sich auf der linken Seite durch und bediente in der Mitte Matthew Hoppe, der den Vorzug vor Benito Raman erhalten hatte. Doch der Schuss des U23-Stürmers ging übers Tor. Schalke kniete sich aber in die Aufgabe herein, die Spieler gingen keinem Zweikampf aus dem Weg.

Wackelige Angelegenheit nach brauchbarem Start

Doch es blieb zunächst eine wackelige Angelegenheit, weil sich wie so oft nach einer brauchbaren Anfangsphase die Lücken in der Schalker Abwehr immer mehr auftaten. Das erste Mal in der 23. Minute: Ozan Kabak ließ sich von Bebou düpieren, der Ball kam nach innen zu Belfodil, doch Ralf Fährmann parierte den Schuss des Hoffenheimer Angreifers mit dem Fuß. Matija Nastasic warf sich in den anschließenden Nachschuss - diese brenzlige Situation war überstanden. Noch heikler wurde es aber in der 30. Minute: Da kam Hoffenheims Torjäger Kramaric aus fünf Metern frei zum Schuss, aber wieder war der starke Fährmann die rettende Instanz. Die Räume, die Schalke in dieser Phase in der Abwehr offenbarte, gaben Anlass zur Sorge. Aber Fährmann war da.

Ein sehr cooler US-Boy erlöst Schalke

Das Spiel stand auf der Kippe, und diesmal kippte es kurz vor der Pause auf die Schalker Seite. Endlich. Und Ausgangspunkt war im Mittelfeld Sead Kolasinac. Schiri Zwayer hatte Vorteil für Schalke laufen lassen, Kolasinac köpfte den Ball geistesgegenwärtig in den Lauf von Harit, der wiederum Hoppe bediente. Und diesmal blieb der US-Boy ganz cool: Mit einem Lupfer überwand Hoppe Hoffenheims Torwart Baumann und brachte Schalke mit 1:0 in Führung. Man hätte sich in diesem Moment den Jubel in einer vollbesetzten Arena gewünscht - die Erleichterung war aber auch so bis in den letzten Winkel zu spüren.

Matthew Hoppe: Ein Tor schöner als das andere

Christian Gross hatte Hoppe schon vor dem Spiel ein Schalker Herz bescheinigt: “Das ist ein Junge, der unheimlich Ehrgeiz hat und ganz klar nur Schalke im Kopf hat, und der alles dafür tun will, dass wir aus dieser Situation rauskommen.” Und in der zweiten Halbzeit durfte er sich noch mehr bestätigt sehen: Denn mit zwei weiteren Toren erlöste der 19-Jährige die Schalker aus monatelanger Qual - eines war schöner als das andere.

In der 58. Minute umkurvte Hoppe Baumann und schob eiskalt zum 2:0 für Schalke ein. Und weitere fünf Minuten später traf Hoppe zum Dritten - 3:0 für Schalke. Und alle drei Hoppe-Tore wurden von Amine Harit vorbereitet, der in der 80. Minute das 4:0 besorgte. Eine Geschichte wie im Märchen.

Für Matthew Hoppe, der in der Regionalliga bei der U23 bisher nur ein Tor in 16 Spielen erzielt hat. Ein Märchen für Schalke 04. Und ein bisschen auch für Tasmania Berlin.

