Schalke 04 verspielt diese Summe mit dem Aus im DFB-Pokal

Essen/München. Schalke 04 scheitert erstmals nach 2015 wieder in der 2. Runde im DFB-Pokal. Die Pleite bei 1860 München hat auch finanzielle Folgen.

Die Erfolgsserie des FC Schalke 04 endete im Stadion an der Grünwalder Straße. Nach zuletzt vier Erfolgen in der 2. Fußball-Bundesliga verloren die Königsblauen mal wieder ein Pflichtspiel. Gegen den Drittligisten 1860 München zeigte die Mannschaft von Trainer Dimitrios Grammozis eine indiskutablen Leistung - und scheiterte nach einem 0:1 (0:1) in der 2. Runde im DFB-Pokal.

Schalke schwächst sich in der zweiten Halbzeit selbst

1860-Angreifer Stefan Lex erzielte den entscheidenden Treffer bereits nach fünf Minuten. In der zweiten Halbzeit schwächte sich Schalke 04 selbst. Innenverteidiger Malick Thiaw sah nach einer Notbremse die Rote Karte.

Höwedes lost am Sonntag aus

Wenn der ehemalige Schalke-Kapitän Benedikt Höwedes am Sonntag in der ARD-Sportschau das Achtelfinale auslost, fehlt der Verein aus dem Ruhrgebiet im Lostopf. Das Aus in München trifft Schalke 04 auch finanziell. Denn für das Weiterkommen hätte es eine Prämie von mehr als einer halben Million Euro gegeben. Die Zahlen veröffentlichte der Kicker im Sommer.

Schalke-Bezwinger 1860 München darf sich über das Weiterkommen und sehr viel Geld freuen. Foto: dpa

515.028 Euro bekommt ein Klub demnach für das Erreichen des Achtelfinals. Der finanziell angeschlagene Verein aus Gelsenkirchen hätte diese Einnahmen gebrauchen können. Jetzt streicht sich aber 1860 München die Prämie ein.

Ein Viertelfinal-Einzug bringt in dieser Saison laut Kicker-Angaben sogar 1,004 Millionen Euro. Wer es ins Halbfinale schafft, bekommt sogar 2,008 Millionen Euro. Die Prämien für die Endspielteilnahme und für den Sieg wurden nicht aufgelistet. Aber mit diesen Zahlen müssen sich die Schalker nicht mehr beschäftigen - die Saison im DFB-Pokal endete noch vor der Winterpause.

Zweitrunden-Aus 2015 gegen Mönchengladbach

So früh scheiterten die Königsblauen zuletzt in der Saison 2015/2016. Damals verlor Schalke 04 sein Zweitrunden-Partie gegen Borussia Mönchengladbach. Das damalige Duell zweiter Bundesligisten endete in der Arena mit einem 0:2 (0:1). Damals entgingen den Schalkern Einnahmen in Höhe von 527.000 Euro (ddh).

