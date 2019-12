Diese Schalke-Verträge enden 2020 - und das ist die Tendenz

Daniel Caligiuri: Die Schalke-Fans kürten Daniel Caligiuri in der vergangenen Saison zum "Spieler des Jahres" - er war einer der wenigen Gewinner der verkorksten Vorsaison. Nun endet der Vertrag des 31-Jährigen am Saisonende. "Ich fühle mich hier sehr wohl. Schalke ist mein erster Ansprechpartner. Ich habe gute Jahre auf Schalke gehabt und nie Scheiße gebaut", sagte Caligiuri. Ob er aber wirklich bleibt, erscheint offen. Tendenz für eine Verlängerung: 40:60. Fabian Reese: Schalke hat den Offensivspieler bereits an den Karlsruher SC und die SpVgg Greuther Fürth verliehen - eine Chance bei den Königsblauen bekam er aber nicht. Maximal reicht es für einen Platz im 20-Mann-Kader. Eine Vertragsverlängerung ist unwahrscheinlich. Tendenz für eine Verlängerung: 5:95.

In der Winter-Transferperiode im Januar 2020 wird sich Schneider auf Schalke aber nicht nur um diese Verträge kümmern. Schalke würde Reese ebenso wenig Steine in den Weg legen wie Steven Skrzybski und Nabil Bentaleb (beide Vertrag bis 2021).