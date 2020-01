Diese Schalke-Fans haben in Spanien ein Heimspiel

Das Autokennzeichen auf dem Parkplatz fällt schon mal auf und sorgt für heimatliche Gefühle: RE – für Recklinghausen. 2055 Kilometer eine Strecke, wenn man die direkte Route nimmt. Norbert, ein Mann in den allerbesten Jahren, fährt die Strecke ins Ruhrgebiet aber nicht mehr allzu oft: „Die meiste Zeit bin ich hier.”

Hier in Spanien – da, wo der FC Schalke 04 eine ganz verrückte Fan-Community hat. Sie besteht aus einer Riege von Herren, die Deutschland mehr oder weniger auf Dauer verlassen haben und die nun das Leben in Spanien genießen. „Alles Freigänger”, sagt einer – und lacht.

Treffpunkt dieser Community ist eine Schalke-Kneipe in Cabo Roig, mit dem Auto etwa eine Dreiviertelstunde vom Schalker Trainingslager in Fuente Alamo gelegen. Die Herrenriege hat also quasi ein Schalker Heimspiel hier im Trainingslager, an diesem Tag haben sich 14 Mann in die Autos gesetzt, um den Königsblauen beim Training zuzuschauen. Unter ihnen auch Martin, den sie nur den Cashmere-Hooligan nennen. Und das hat seinen Grund.

Martin stammt ursprünglich vom Bodensee, nach Spanien ist er ausgewandert, um hier mit der Gattin gemütlich Golf spielen zu können: „Erst waren wir in Florida, danach in Marbella und dann sind wir hier gelandet.” Mit Fußball hatte er vorher, um ganz ehrlich zu sein, nicht allzu viel am Hut – bis er auf die verrückte Schalker Fan-Community in Cabo Roig stieß. Und dann wurde aus dem Golfer aus gutem Hause derjenige, den sie heute den Cashmere-Hooligan nennen.

Zwischendurch mal nach Hause

Sein größtes Husarenstück liegt ein paar Jahre zurück, als ausgerechnet Borussia Dortmund im Winter in La Manga ein Testspiel absolvierte. Schalke war gerade nicht in der Gegend, aber Martin hielt die blau-weiße Fahne trotzdem hoch, und das ist wörtlich zu nehmen: Er brachte eine riesige Schalke-Fahne beim Spiel des Erzrivalen am Zaun an. Ziemlich rasch sei dann der Fan-Beauftragte des BVB auf ihn zugestürmt und habe ihn gewarnt: „Du musst aufpassen, gleich kommen unsere Ultras.” Der trockene Konter des Cashmere-Hooligans: „Ich hab’ keine Angst vor dem Tod…” In Spanien wird nun mal die Schalke-Fahne gehisst.

Kennengelernt haben sich alle in der Fan-Kneipe in Cabo Roig, „das ist die einzige Schalker Fan-Kneipe auf dem spanischen Festland”, wie einer versichert. Hier verfolgen sie alle zusammen jedes Schalke-Spiel im Fernsehen – „und zwar nur das Schalke-Spiel, wir gucken nie die Konferenz”. Manche dieser blau-weißen Brüder leben schon seit 30 Jahren hier in der Gegend – einige fahren manchmal zwischendurch noch nach Hause.

Dann wird auch schon mal ein Schalke-Spiel in der Veltins-Arena geguckt, aber eigentlich haben sie ihr wahres Heimspiel jetzt in diesen Tagen hier: Dann, wenn Schalke bei ihnen vor der Haustür im Trainingslager ist.