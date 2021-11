Die Sorgen des BVB hätte Schalke 04 gerne

Essen. Empfindliche Rückschläge für die beiden Revierklubs. Aber der eine kann noch gelassen bleiben, für den anderen geht es um alles. Ein Kommentar.

Zwei große Reviervereine, zwei verschiedene Ebenen, ein vergleichbares Problem: Borussia Dortmund und der FC Schalke 04 haben am Wochenende unangenehme Rückschläge erlebt und damit Besorgnis im eigenen Lager ausgelöst. Denn sowohl der BVB in der Bundesliga als auch Schalke in Liga zwei haben an sich selbst höhere Ansprüche.