Die Gruselstatistik: Hier liegt Schalke vorn, beziehungsweise hinten

Essen. Es war ein Jahr zum Vergessen für Schalke 04. Die Knappen sind nicht nur in der Tabelle Letzter: Erschreckend sind auch andere Statistiken.

Seit Wochen wird im Zusammenhang mit Schalke über den unrühmlichen "Tasmania-Rekord" gesprochen, jene bislang unwiederholbar geglaubte Serie von Spielen des Berliner Klubs, der in der Saison 1965/66 insgesamt 31 Spiele in Folge ohne Sieg vom Platz ging. Selbst wenn Schalke - derzeit 29 Spiele - die Kurve bekommt, hält der Klub in der aktuellen Saison zahlreiche andere - eher unrühmliche - Rekorde. Ein Überblick.

Schalke 2020: Hinten anfällig und vorne harmlos

Die meisten Gegentore: Dass Schalke die meisten Gegentore kassierte, überrascht bei dem Tabellenstand nicht wirklich. Die Torhüter Frederick Rönnow, Ralf Fährmann und Michael Langer mussten insgesamt bereits 36 Mal hinter sich greifen. Das ist der Höchstwert in der Bundesliga. Zum Vergleich: Mainz 05, Vorletzter, fing sich zehn Gegentore weniger (26).

Die meisten Eigentore: Besonders bitter bei den Gegentoren ist, dass Schalke drei davon selbst erzielt hat. So viele wie kein weiterer Bundesligist. Can Bozdogan (gegen Leipzig), Malick Thiaw (gegen Leverkusen) und Suat Serdar (gegen Augsburg) waren die drei Unglücksraben.

Die wenigsten Tore: Hinten anfällig und vorne harmlos: Bislang will es für die Knappen in der Offensive nicht so richtig laufen. Acht Treffer in 13 Spielen sprechen eine deutliche Sprache. Macht insgesamt eine Tordifferenz von -28.

Die schlechteste Chancenverwertung: Wer jetzt denkt, dass Königsblau sich kaum Chancen erspielte, liegt allerdings falsch. Genau 200 Tormöglichkeiten hatte S04 in den bisherigen Bundesliga-Partien. Ein Wert, mit dem Schalke im unteren Mittelfeld rangiert. Aufgrund der acht Treffer ergibt sich daraus eine Quote von 4,0 - und das ist wiederum die schlechteste der Spielklasse.

Die wenigsten Flanken aus dem Spiel heraus: Diese Kategorie hängt natürlich mit der Spielweise einer Mannschaft zusammen, das ist klar. Dennoch: Schalke 04 teilt sich mit dem VfB Stuttgart den letzten Platz in der Statistik der Flanken aus dem Spiel heraus. Beide bringen es auf einen Wert von 88. Bayern München beispielsweise hat 184 Flanken markiert.



Disziplin: Auf einem Abstiegsplatz liegen die Knappen zudem bei den kassierten Karten, hier sind sie sozusagen Vorletzter. 35 Mal wurde der Gelbe oder der Rote Karton gegen einen Schalke-Spieler gezückt. Undisziplinierter war nur Eintracht Frankfurt, das es auf einen Wert von 38 bringt.

Die Statisiken stammen von der offiziellen Bundesliga-Seite und transfermarkt.de