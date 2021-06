DFL veröffentlicht Termine der ersten Zweitliga-Spieltage

Dass Schalke die Saison mit dem Freitagsspiel gegen den HSV eröffnet, war bekannt: Jetzt stehen alle Termine für die ersten Spieltage fest.

Bundesliga-Absteiger Werder Bremen spielt am 1. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga am Samstagabend (24. Juli/20.30 Uhr) gegen Hannover 96. Am Mittwoch hat die Deutsche Fußball Liga (DFL) die ersten beiden Spieltage der Saison 2021/22 vollständig angesetzt. Die beiden Aufsteiger Dynamo Dresden und FC Ingolstadt spielen zuvor um 13.30 Uhr gegeneinander.

Schon in der vergangenen Woche war der Termin des Eröffnungsspiels zwischen dem FC Schalke 04 und dem Hamburger SV (Freitag, 23. Juli, 20.30 Uhr) bekanntgegeben worden. Das Spiel wird live bei Sat.1 übertragen. Der Sender Sky überträgt alle Begegnungen der 2. Bundesliga live. Die Partien am Samstagabend sind außerdem bei Sport1 zu sehen. (dpa/sid)

1. Spieltag

Freitag, 23. Juli 2021:

Schalke 04 - Hamburger SV (20.30)

Samstag, 24. Juli 2021:

Darmstadt 98 - Jahn Regensburg (13.30)

1. FC Heidenheim - SC Paderborn (13.30)

Dynamo Dresden - FC Ingolstadt (13.30)

Hansa Rostock - Karlsruher SC (13.30)

Werder Bremen - Hannover 96 (20.30)

Sonntag, 25. Juli 2021:

FC St. Pauli - Holstein Kiel (13.30)

1. FC Nürnberg - Erzgebirge Aue (13.30)

SV Sandhausen - Fortuna Düsseldorf (13.30)

2. Spieltag

Freitag, 30. Juli 2021:

Karlsruher SC - Darmstadt 98 (18.30)

SC Paderborn - 1. FC Nürnberg (18.30)

Samstag, 31. Juli 2021:

Hannover 96 - Hansa Rostock (13.30)

Jahn Regensburg - SV Sandhausen (13.30)

FC Ingolstadt - 1. FC Heidenheim (13.30)

Fortuna Düsseldorf - Werder Bremen (20.30)

Sonntag, 1. August 2021:

Holstein Kiel - Schalke 04 (13.30)

Hamburger SV - Dynamo Dresden (13.30)

Erzgebirge Aue - FC St. Pauli (13.30)

Immer wissen, was auf Schalke gerade passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Schalke-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04