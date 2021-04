DFL terminiert: Schalke spielt am 12. Mai gegen Hertha

Gelsenkirchen. Der Schalke-Abstieg ist besiegelt, doch noch stehen vier Spiele an. Auch das gegen die derzeit in Quarantäne befindlichen Kicker von Hertha BSC.

Am Wochenende hat der FC Schalke04 spielfrei, eigentlich hätten die Königsblauen am Samstag um 15.30 Uhr gegen Hertha BSC gespielt. Die Partie wurde aber verschoben und nun steht der neue Termin für das Heimspiel gegen die Berliner fest: Hertha wird am Mittwoch, den 12. Mai, um 18 Uhr zu Gast auf Schalke sein. Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie.

Die neue Terminierung war notwendig, nachdem sich die Lizenzmannschaft von Hertha BSC infolge einer Anordnung des zuständigen Gesundheitsamts aufgrund von COVID-19-Fällen in häusliche Quarantäne begeben musste. Davon betroffen waren auch die Spiele der Berliner gegen Mainz und Freiburg, die ebenfalls neu angesetzt wurden. Die Hertha musste als erster Bundesligist in komplette Isolation. Für die Mannschaft und den Trainerstab gilt eine 14-tägige häusliche Quarantäne. Zuvor waren „nur“ Zweitligisten von einer derartigen Maßnahme betroffen. Die Isolation wird mindestens noch bis zum 29. April andauern. Die Vorbereitung auf das wegweisende Spiel in Mainz ist entsprechend kurz.

Sechs Spiele zwischen dem 3. und dem 22. Mai

Für Hertha bedeutet das: Der Klub aus Berlin muss sich im Kampf um den Klassenerhalt nach absolvierter Quarantäne einem straffen Programm stellen. Insgesamt muss Hertha zwischen dem 3. Mai und dem Saisonfinale am 22. Mai sechs Partien bestreiten. Beim ungeplanten Kurz-Comeback der Montagsspiele am 3. Mai gastiert Hertha beim Abstiegsrivalen FSV Mainz 05 (18 Uhr/Sky). Das ebenfalls verlegte Heimspiel gegen den SC Freiburg findet am 6. Mai (18.30 Uhr/DAZN) statt, bei Absteiger Schalke 04 gastiert der Hauptstadtklub nun am 12. Mai (18 Uhr/Sky). Um die Neuansetzungen in den weiteren Spielplan zu integrieren, wurden zwei zuvor bereits terminierte Begegnungen am 32. Spieltag getauscht: Der VfB Stuttgart trifft am 7. Mai auf den FC Augsburg findet. Das Abstiegsduell zwischen Hertha BSC und Arminia Bielefeld wird stattdessen am 9. Mai ausgetragen. (fs)