Schalke 04 DFL terminiert Bundesliga-Spieltage: Schalke dreimal am Samstag

Gelsenkirchen. Die Spieltage 13 bis 15 in der Bundesliga sind terminiert. Schalke spielt jeweils samstags, zweimal um 15.30 Uhr, einmal um 18.30 Uhr.

Am Freitagnachmittag hat die Deutsche Fußball Liga (DFL) die Bundesliga-Spieltage 13 bis 15 terminiert. Revier-Klub Schalke 04 darf an besagten Wochenenden dreimal am Samstag rein, zweimal davon zur vermeintlich besten Anstoßzeit um 15.30 Uhr.

Die Heimspiele gegen Arminia Bielefeld (Samstag, 19. Dezember) und die TSG Hoffenheim (Samstag, 9. Januar) werden jeweils um 15.30 Uhr angepfiffen. Das Auswärtsspiel bei Hertha BSC (Samstag, 2. Januar) ist das Top-Spiel des 14. Spieltages und wird um 18.30 Uhr ausgetragen. (fs)