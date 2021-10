DFB-Pokal: Schalke gegen 1860 München heute live im TV und im Live-Stream schauen - So geht's

Gelsenkirchen. Schalke 04 trifft heute im DFB-Pokal auf 1860 München. Wer zeigt die Partie heute live im TV und im Live-Stream? Wir erklären es.

Der FC Schalke 04 geht mit viel Rückenwind ins Spiel gegen den 1860 München. Im Stadion an der Grünwalder Straße steht heute eines von acht Partien im DFB-Pokal an. Es ist ein Duell zweiter großer Traditionsvereine. Anstoß der Begegnung der 2. Hauptrunde des DFB-Pokal ist heute (26. Oktober) um 18.30 Uhr. Und die Schalker wollen das nächste Erfolgserlebnis feiern.

Viermal in Folge hat Schalke zuletzt in der 2. Bundesliga zu null gewonnen. Zuletzt am vergangenen Samstag beim klaren 3:0-Erfolg über Dynamo Dresden. Im Duell mit München, das inzwischen wieder in der 3. Liga spielt, ist S04 der große Favorit. Die Motivation bei Trainer Dimitrios Grammozis ist dennoch hoch „Wir sind Leistungssportler und wollen immer das Maximale aus jedem Wettbewerb rausholen“, versichert Grammozis. „Ich bin bei einem Testspiel genauso motiviert wie bei einem Meisterschafts- oder Pokalspiel."

Schalke gegen 1860 München heute live im TV und Live-Stream: Die Personallage vor dem DFB-Pokal-Spiel

Ob seine Elf das auch auf dem Rasen umsetzen kann, ist ab 18.30 Uhr zu beobachten. Mittelfeld-Ass Dominick Drexler wird die Partie allerdings verpassen. „Die Wundheilung ist besser, es wird aber sehr, sehr knapp. Vielleicht Heidenheim“, sagt Grammozis. Auch ohne den 31-Jährigen geht Schalke natürlich als Favorit ins Spiel. Aber wie ist das DFB-Pokal-Spiel Schalke gegen 1860 München heute live im TV und im Live-Stream zu sehen?

Schalke gegen 1860 München heute live im TV und im Live-Stream: Die Rahmendaten zur Partie im DFB-Pokal

Begegnung: TSV 1860 München - FC Schalke 04

Wettbewerb: DFB-Pokal, 2. Hauptrunde

Ort: Stadion an der Grünwalder Straße, München

Datum: Dienstag, 26. Oktober 2021

Schalke gegen 1860 München heute live im TV und Live-Stream: Wer überträgt?

Die TV-Rechte im DFB-Pokal liegen für die Saison 2021/2022 bei insgesamt drei Sendern: Sky, ARD und Sport 1. Die ARD zeigt in dieser Pokalsaison insgesamt neun Partien live, in den ersten beiden Runde eine Begegnung. Anschließend jeweils zwei sowie das Finale im Berliner Olympiastadion. Auch der Free-TV-Sender Sport 1 hat sich Rechte gesichert: von der ersten Runde bis zum Viertelfinale jeweils ein Spiel. Zählt dazu auch das Duell zwischen Schalke und 1860 München?

DFB-Pokal: Die weiteren Termine

18./19. Januar 2022: Achtelfinale

1./2. März 2022: Viertelfinale

19./20. April 2022: Halbfinale

21. Mai 2022: Finale im Berliner Olympiastadion

Die Wahl der TV-Anstalten fiel diesmal auf andere Duelle: Die ARD zeigt am Mittwoch den Klassiker zwischen Borussia Mönchengladbach und Bayern München (zum Live-Ticker). Sport 1 überträgt das Spiel von Borussia Dortmund gegen den FC Ingolstadt (zum Live-Ticker). Wo ist also das Spiel Schalke gegen 1860 München heute live im TV und Live-Stream zu verfolgen?

Rodrigo Zalazar von Schalke 04. Foto: firo

Schalke gegen 1860 München heute live im TV und Live-Stream: Dieser Sender überträgt

Schalke-Fans brauchen ein Abo des Senders Sky, um Schalke gegen 1860 München heute live im TV und Live-Stream sehen zu können. Sky zeigt die Partie im Einzelspiel sowie in der Konferenz mit den anderen Spielen des Dienstagabends. Zusätzlich bietet Sky natürlich sein Streaming-Angebot SkyGo an. Diese sind allerdings nicht kostenlos empfangbar. Schalke-Fans müssen also bei Sky ein kostenpflichtiges Abo abschließen.

Schalke gegen 1860 München heute live im TV und Live-Stream: So läuft die Übertragung bei Sky

Sender: Sky Sport HD4

Stream: SkyGo

Kommentator: Toni Tomic

Anstoß: 18.30 Uhr

Schalke gegen 1860 München: Weitere News und Hintergründe zur Partie im DFB-Pokal

Wer kein Geld ausgeben möchte, aber Schalke gegen 1860 München heute live verfolgen möchte, kann auch einen Live-Ticker aufrufen. Auch wir von Funke Sport bieten einen an.

Schalke-Torwart Martin Fraisl machte gegen Dynamo Dresden ein starkes Spiel. Foto: firo

Schalke gegen 1860 München: Die voraussichtlichen Aufstellungen

1860 München: Hiller - Deichmann, Lang, Salger, Steinhart - Wein - Dressel, Tallig - Biankadi, Lex - Mölders

FC Schalke 04: Fraisl – Becker, Itakura, Kaminski – Ranftl, Flick, Ouwejan – Zalazar, Latza – Terodde, Pieringer

(fs)

