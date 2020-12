DFB-Pokal: Achtelfinale - Ergebnisse, Auslosung, Termine

Essen. Sie alle sind im Achtelfinale des DFB-Pokals dabei: Schalke, BVB, RWE, Gladbach, Bochum und Paderborn. Auch der Termin für die Auslosung steht.

Die 2. Hauptrunde des DFB-Pokals ist fast komplett gespielt. Wer ist noch dabei, wie geht es weiter? Hier die Antworten.

Diese Teams stehen im Achtelfinale

Schalke 04 (3:1 gegen SSV Ulm 1846)

Borussia Dortmund (2:0 gegen Eintracht Braunschweig)

Borussia Mönchengladbach (5:0 gegen SV Elversberg)

Rot-Weiss Essen (3:2 gegen Fortuna Düsseldorf)

SC Paderborn - (3:2 gegen 1. FC Union Berlin)

1. FC Köln (1:0 gegen VfL Osnabrück)

RB Leipzig (3:0 gegen FC Augsburg)

SpVgg Greuther Fürth (7:6 i.E gegen TSG Hoffenheim)

SV Darmstadt (3:0 gegen Dynamo Dresden)

VfL Wolfsburg (4:0 gegen SV Sandhausen)

VfB Stuttgart (1:0 gegen SC Freiburg)

Werder Bremen (3:0 gegen Hannover 96)

VfL Bochum (3:0 i.E. gegen FSV Mainz)

Jahn Regensburg (4:2 i.E. gegen Wehen Wiesbaden)

Bayer 04 Leverkusen gegen Eintracht Frankfurt (21.01.2021)

Holstein Kiel gegen Bayern München (13.01.2021)

Hier wird das Achtelfinale ausgelost

Die Achtelfinal-Paarungen des DFB-Pokals werden am 3. Januar gelost. Übertragen wird die Veranstaltung im Rahmen der ARD-Sportschau - allerdings geht die Ziehung wegen der Corona-Pandemie nicht wie üblich im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund über die Bühne, sondern im Studio in Köln.

Ab 17.30 Uhr wird Skisprung-Olympiasieger Sven Hannawald die Paarungen ermitteln. Ziehungsleiter ist DFB-Vizepräsident Peter Frymuth, moderiert wird die Sendung von Alexander Bommes.

Die größte Überraschung

Eine der größten Überraschungen ist das Weiterkommen von Rot-Weiss Essen. Der frühere Bundesligist steht nach der Überraschung im Nachbarschafts-Duell mit Fortuna Düsseldorf erstmals seit zwölf Jahren wieder im DFB-Pokal-Achtelfinale. Der bislang noch ungeschlagene Spitzenreiter der Regionalliga West kam zu einem glücklichen 3:2 (2:1) in der zweiten Pokalrunde gegen den Absteiger aus der Fußball-Bundesliga. Simon Engelmann (15. Minute), Kapitän Marco Kehl-Gomez (39.) und der eingewechselte Oguzhan Kefkir (70.) nutzten die einzigen drei echten Chancen des Viertligisten eiskalt aus. (fs)