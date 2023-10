DFB-Pokal: 2. Runde terminiert, BVB und Schalke nicht im Free-TV

Für die Bochumer war es fast schon klar, für die Schalker eine große Überraschung. Beide Vereine hängen im Tabellenkeller. Die Schalker haben allerdings im Duell mit der Berliner Hertha nun die Möglichkeit, sich zu befreien. Dafür braucht es einen Sieg, aber auch Ruhe im Verein. Wie wahrscheinlich beides ist - Schalke-Reporter Andi Ernst sagt es euch. Der VfL Bochum muss nun wirklich über sich hinauswachsen, um den Tabellenkeller zeitnah zu verlassen. Die nächsten Spiele gegen Leipzig und Freiburg sind harte Brocken. Was Thomas Letsch im Vergleich zur Gladbach-Niederlage personell verändern wird und was von Bochum taktisch zu erwarten ist? Bochum-Experte Markus Rensinghoff hat die Antworten. Nils Halberscheidt moderiert die aktuelle Folge und macht die Runde komplett.

Essen. Die 2. Runde im DFB-Pokal ist angesetzt worden. Schalke und der BVB haben frühe Anstoßzeiten, im Free-TV sind die Spiele nicht zu sehen.

Fans von Borussia Dortmund und des FC Schalke 04 müssen sich in der 2. Runde des DFB-Pokals auf eine frühe Anstoßzeit einrichten. Das Schalker Zweitliga-Duell beim FC St. Pauli wurde für den 31. Oktober (Dienstag) um 18 Uhr terminiert. Zur gleichen Uhrzeit spielt der BVB nur einen Tag später (Mittwoch, 01. November) gegen die TSG Hoffenheim. Das ergab die Ansetzung der zweiten Hauptrunde.

DFB-Pokal: Die Termine der 2. Runde in der Übersicht

Dienstag, 31.10.2023: FC Homburg - SpVgg Greuther Fürth 18.00 FC St. Pauli - FC Schalke 04 18.00 VfB Stuttgart - 1. FC Union Berlin 18.00 VfL Wolfsburg - RB Leipzig 18.00 1. FC Kaiserslautern - 1. FC Köln 20.45 Arminia Bielefeld - Hamburger SV 20.45 Bor. Mönchengladbach - 1. FC Heidenheim 20.45 SpVgg Unterhaching - Fortuna Düsseldorf 20.45 Mittwoch, 01.11.2023: Borussia Dortmund - TSG 1899 Hoffenheim 18.00 Holstein Kiel - 1. FC Magdeburg 18.00 SC Freiburg - SC Paderborn 07 18.00 SV Sandhausen - Bayer Leverkusen 18.00 1. FC Nürnberg - Hansa Rostock 20.45 1. FC Saarbrücken - Bayern München 20.45 Hertha BSC - FSV Mainz 05 20.45 Viktoria Köln - Eintracht Frankfurt 20.45

Bayern-Spiel in Saarbrücken in der ARD, Kaiserslautern - 1. FC Köln im ZDF

Im Free-TV werden die Spiel der beiden Revierklubs nicht zu sehen sein. Die ARD überträgt das Zweitrunden-Spiel des deutschen Fußball-Rekordmeisters Bayern München im DFB-Pokal beim Drittligisten 1. FC Saarbrücken. Das teilte der Sender am Freitag mit. Beginn der Begegnung am 1. November ist um 20.45 Uhr. Einen Tag zuvor zeigt das ZDF die Partie des Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern gegen den Erstligisten 1. FC Köln. Auch dieses Spiel wird um 20.45 Uhr angepfiffen.

Sowohl in der ARD als auch im ZDF sind im Anschluss an die jeweiligen Live-Übertragungen Zusammenfassungen von den übrigen sieben Spiele des jeweiligen Tages zu sehen. Alle 16 Spiele am 31. Oktober und 1. November gibt es live beim Pay-TV-Sender Sky.

DFB-Pokal: 15 Spiele im Free-TV

Vom DFB-Pokal gibt es deutlich mehr Live-Übertragungen ohne Zusatzkosten als von der Bundesliga. ARD und ZDF haben sich bei der bisher letzten Ausschreibung insgesamt 15 Spiele des nationalen Cup-Wettbewerbs pro Saison gesichert. Der Vertrag mit dem Deutschen Fußball-Bund gilt bis 2025/26.

Der Pay-TV-Sender Sky zeigt alle Spiele des Wettbewerbs live. Die Übertragungen sind aber nicht im Bundesliga-Paket enthalten, sondern - wie etwa Tennis und Formel 1 - im Sport-Paket.

