Derby-Held Naldo: "Natürlich vermisse ich Schalke"

Naldo kommt vom Training der AS Monaco, die Sonne scheint im Fürstentum. „Das Wetter ist jetzt sehr, sehr schön hier, in der vergangenen Woche hat es noch etwas geregnet“, berichtet der frühere Bundesliga-Profi, der seit knapp einem Jahr in Monaco lebt, am Telefon. Damals war er von Schalke 04 zu Monaco gewechselt, aber die Königsblauen sind immer noch in seinem Herzen. Am Mittwoch spielt Schalke in der Fußball-Bundesliga beim VfL Wolfsburg (20.30 Uhr, Sky) – auch ein ehemaliger Verein des 37 Jahre alten Deutsch-Brasilianers.

Wie ist das Leben an der Cote d’Azur?

Naldo: Es ist sehr, sehr schön hier, der Winter ist nicht so kalt wie in Deutschland... Monaco ist sehr klein, das ist gut – man kann alles zu Fuß machen und braucht gar kein Auto. Die Schule meiner Kinder ist nur fünf Minuten von meinem Haus entfernt, auch das Meer ist in Sichtweite.

Haben Sie auch Fürst Albert schon einmal gesehen?

Aber sicher, der Fürst war auch schon bei uns auch in der Kabine. Er ist sehr nett, ein ganz normaler Mensch. Und er ist Fußball-Fan und deshalb oft im Stadion.

Also haben Sie mit Ihrer Familie ein schönes Leben, aber sportlich hatten Sie sicher andere Erwartungen in Monaco – in dieser Saison kommen Sie nicht mehr zum Einsatz.

Ja, sportlich ist es einfach etwas unglücklich für mich gelaufen. Nach Monaco geholt hat mich Trainer Thierry Henry, aber nach nur 20 Tagen kam ein anderer Trainer. Henry wurde ersetzt durch Leonardo Jardim – seitdem ist es schwieriger für mich. Aber ich trainiere weiter, bleibe immer positiv und helfe meiner Mannschaft nicht nur auf, sondern auch neben dem Platz.

Auf Schalke wirkten Sie immer topfit, man hat Ihnen das Alter nicht angesehen. Jetzt sind Sie 37...

… und ich fühle mich immer noch sehr, sehr gut. Mein Körper ist in Form, ich habe wenig Schmerzen, auch mit 37. Ich glaube sogar, dass ich manchmal mehr trainiere als viele andere Spieler.

Viele Fans auf Schalke haben es vor einem Jahr nicht verstanden, dass Sie nur noch auf der Bank gesessen haben – ein halbes Jahr zuvor wurden Sie noch zum besten Abwehrspieler der Bundesliga gewählt. Konnten Sie die Entscheidung von Trainer Domenico Tedesco damals nachvollziehen?

Nein, ich habe es auch nicht verstanden, dass ich plötzlich keine Chance mehr bekommen habe. Wenn es in einer Mannschaft gut läuft, muss man es so hinnehmen, aber bei uns stimmten die Ergebnisse nicht, deswegen habe ich es nicht verstanden, warum ich keine Rolle mehr gespielt habe. Ich war topfit, viele haben gefragt: Warum spiele ich nicht mit Salif Sané zusammen in der Abwehr? Es war die Entscheidung vom Trainer, die habe ich als Profi zu akzeptieren, aber das ist Vergangenheit. Die zweieinhalb Jahre auf Schalke waren eine ganz besondere Zeit für mich.

Vermissen Sie Schalke, vermissen Sie die Bundesliga?

Natürlich vermisse ich Schalke. Es sind noch viele Spieler da, mit denen ich zusammengespielt habe – ich verfolge alle Spiele und ich freue mich sehr, dass Schalke mit Trainer David Wagner jetzt wieder eine gute Mannschaft hat. Eine Mannschaft, die zusammenhält auf dem Platz.

Am Mittwoch spielt Schalke beim VfL Wolfsburg – ein anderer ehemaliger Verein von Ihnen. Wem drücken Sie die Daumen?

Ich habe in der Bundesliga für drei Vereine gespielt, Werder Bremen darf man nicht vergessen. Wenn einer dieser drei Vereine in einem Spiel die Punkte mitnimmt, bin ich glücklich. Wenn Schalke gegen Wolfsburg spielt, ist das schwierig für mein Herz, wem ich dann die Daumen drücke – die Mannschaft, die den besseren Fußball spielt, soll gewinnen.

Und wer ist das?

Das sieht man in der Tabelle, Schalke steht unter den ersten Vier. Wolfsburg hat sehr gut angefangen in dieser Saison, hatte dann ein paar Probleme, hat aber jetzt auch wieder gewonnen.

Wie beurteilen Sie Schalkes Entwicklung unter David Wagner?

Schalke spielt jetzt viel mehr nach vorne, sie pressen sehr viel. Der Trainer hat das intelligent gemacht nach der letzten Saison. Er hat Leute wie Amine Harit, Suat Serdar oder Omar Mascarell wieder in Form gebracht. Die Stimmung ist gut, ich habe ja noch Kontakt zu einigen Jungs. Und die Fans sind wieder positiv.

Trauen Sie den Schalkern eine Spielzeit wie in der Vizemeister-Saison 2017/18 zu?

Die Richtung ist jetzt die gleiche wie in dem Jahr, als wir Zweiter wurden. Mit den Erfolgen kommt das Selbstvertrauen. Und es gibt wieder eine Achse mit wichtigen Spielern, die gut und stabil spielen. Schalke ist auf jeden Fall eine positive Überraschung der Saison.

Im Sommer läuft Ihr Vertrag in Monaco aus: Hören Sie dann auf mit dem Fußball oder spielen Sie weiter?

Ich mache mir keinen Druck, aber wenn ein Angebot passt, kann ich mir gut vorstellen, dass ich noch weitermache. Dabei geht es nicht mehr ums Geld – wichtig ist, dass ich der Mannschaft helfen kann. Vielleicht kann ich dann mit 37 Jahren nicht mehr 60 Spiele pro Saison machen, aber es tut immer gut, einen Naldo in der Mannschaft zu haben (lacht).

Gibt es eigentlich noch den Gedanken, eines Tages in anderer Rolle noch einmal für Schalke zu arbeiten – vielleicht als Trainer?

Ich kann mir vieles vorstellen. Schalke war auf jeden Fall eine super Zeit und ich komme immer wieder gerne dorthin zurück.