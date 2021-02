Der nächste Verletzte: Schalke muss auf Boujellab verzichten

Gelsenkirchen. Die personellen Sorgen des Tabellenletzten Schalke 04 werden größer. Nassim Boujellab wird wohl länger ausfallen. Insgesamt 13 Profis fehlen.

14 Profis waren es, auf die Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 am Dienstag beim Training verzichten musste. Nur einen Tag später sieht es nicht besser aus. 13 Spieler fehlten am Mittwoch verletzungsbedingt. Zum Lazarett gehört nun auch Nassim Boujellab. Der 21-jährige Mittelfeldspieler ist nach Vereinsangaben bei einem Zweikampf im Mannschaftstraining am Mittwoch unglücklich auf sein rechtes Bein gestürzt. Dabei zog sich der Marokkaner Bänderverletzungen in Sprunggelenk (Syndesmose) und Knie (Innenband) zu. Boujellab werde "vorerst fehlen". Klar dürfte sein, dass sein Einsatz im Auswärtsspiel am Samstag (15:30 Uhr, Sky) beim VfB Stuttgart auszuschließen ist.

Schalke 04: Nur Hoppe und William kehren zurück

Aktiv auf den Rasen zurückgekehrt sind hingegen nur zwei Spieler. Winter-Zugang William und Stürmer Matthew Hoppe nahmen am Abschlusstraining der Schalker teil. Shkodran Mustafi, Nabil Bentaleb und Sead Kolasinac können nach wie vor nur ein individuelles Programm absolvieren.

Mehr News und Hintergründe zu Schalke 04:

Dazu muss Schalke-Trainer Christian Gross auch auf Ralf Fährmann, Mark Uth, Matija Nastasic, Klaas-Jan Huntelaar, Frederik Rönnow, Goncalo Paciencia, Steven Skrzybski, Salif Sané und Kilian Ludewig verzichten.

Da beide Stammtorhüter ausfallen, dürfte sowohl in Stattgart als auch im Heimspiel gegen den FSV Mainz 05 Michael Langer zwischen den Pfosten stehen. Der 36-Jährige ist die eigentliche Nummer drei im Tor der Königsblauen. Fährmann hatte sich Derby gegen den BVB eine Rippe angebrochen und musste in der ersten Halbzeit ausgewechselt werden. (fs)

Immer wissen, was auf Schalke gerade passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Schalke-Newsletter anmelden!