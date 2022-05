Der Herzensschalker: Wie Mike Büskens Schalke an die Spitze führte

Gelsenkirchen. Sechs Siege aus sieben Spielen - mit Trainer Mike Büskens kehrte Schalke 04 in den Aufstiegskampf zurück. Büskens ist ein besonderer Schalker.

Die Vorbereitungen auf das, was Samstagabend passieren könnte, laufen längst. Die Bier-Vorräte sind gefüllt, Sonderbahnen stünden bereit, Gelsenkirchen rüstet sich für die größte Party seit einem Jahrzehnt – den Wiederaufstieg des FC Schalke 04 in die Bundesliga. Sollte Darmstadt 98 an diesem Freitag nicht in Düsseldorf gewinnen (18.30 Uhr/Sky), könnte Schalke bereits am Samstag mit einem Heimsieg gegen den FC St. Pauli (20.30 Uhr, Sport 1 und Sky) alles klar machen. Mittendrin ist einer, der vor fast genau 30 Jahren ein Schalker wurde: Trainer Mike Büskens.