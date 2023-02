Der erfolgreichste Schalke-Stürmer spielt beim SC Paderborn

Gelsenkirchen. Zwei Spieler, die der FC Schalke 04 verliehen hat, feiern Siege: Marvin Pieringer mit dem SC Paderborn 07 und Can Bozdoğan mit dem FC Utrecht.

Der Blick auf die Akteure, die Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 verliehen hat, ist immer interessant – besonders Richtung 2. Bundesliga, speziell Richtung SC Paderborn 07. Dort spielt, was die Zahl der Tore angeht, der beste Stürmer der Königsblauen: Marvin Pieringer hat beim 4:1-Erfolg des Tabellenfünften gegen Fortuna Düsseldorf bereits zum achten Mal in der 2. Liga getroffen und sein insgesamt zwölftes Pflichtspieltor in dieser Saison erzielt. Der 23-Jährige, der bei den Königsblauen noch einen Vertrag bis 2024 besitzt, traf in der 37. Minute zum 1:0 und wurde in der 79. Minute ausgewechselt.

Der einziger Paderborner, der noch erfolgreicher ist, der bereits neun Treffer in der 2. Liga auf seinem Konto hat, ist Robert Leipertz. Dem 30-Jährigen gelangen 2013/14 in seinen 35 Spielen fürs Schalker U-23-Team in der Regionalliga West 20 Tore und sieben Vorlagen.

Schalkes Florian Flick steht bei seinem Tor für den 1. FC Nürnberg im Abseits

Einen sehr bitteren Abend erlebte Florian Flick im Zweitliga-Topspiel, dem Frankenderby. Der U-21-Nationalspieler in Diensten des 1. FC Nürnberg musste sich in der Nachspielzeit mit 0:1 bei der SpVgg Greuther Fürth beugen. Die Leihgabe der Königsblauen hatte in der 64. Minute das vermeintliche 1:0 für die Nürnberger erzielt, der Treffer wurde jedoch nach einem Eingriff des Video-Assistenten zurückgenommen. Florian Flick hatte bei seinem Schuss aus kurzer Distanz im Abseits gestanden.

Nichts zu holen gab es für Kerim Çalhanoğlu, der beim 0:4 gegen Zweitliga-Spitzenreiter SV Darmstadt 98 durchspielte, und den SV Sandhausen, während der an Jahn Regensburg verliehene Blendi Idrizi beim 1:3 gegen den DSC Arminia Bielefeld fehlte. Krankheitsbedingt stand er nicht im Kader.

Schalkes Can Bozdoğan setzt sich mit dem FC Utrecht gegen den SC Heerenveen durch

In den Niederlanden hat Can Bozdoğan einen Sieg gefeiert. Mit dem FC Utrecht, dem Tabellensiebten der Eredivisie, setzte sich der Schalker Mittelfeld-Mann mit 1:0 gegen den SC Heerenveen durch. Dabei kam der 21-Jährige über die komplette Spielzeit zum Einsatz.

Davon ist Dries Wouters beim KV Mechelen bekanntlich weit entfernt. Sowohl beim 2:1-Erfolg im belgischen Pokal-Halbfinale bei Zulte Waregem als auch beim 2:2 gegen Sporting Charleroi in der Jupiler Pro League zählte die Schalke-Leihgabe nicht zum Aufgebot. (AHa)

