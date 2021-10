Der ehemalige Schalker Teemu Pukki überflügelt Jari Litmanen

Gelsenkirchen. Der ehemalige Schalke-Profi Teemu Pukki hat beim 2:0 Finnlands in der WM-Qualifikation in Kasachstan seine Länderspiel-Tore 32 und 33 erzielt.

Ein ehemaliger Profi des FC Schalke 04 hat für etwas Historisches gesorgt: Teemu Pukki hat Finnland beim 2:0 (1:0) in Kasachstan in der Gruppe D der WM-Qualifikation einen Doppelpack beschert. Damit erzielte der 31-Jährige in seinem 98. Länderspiel seine Treffer 32 und 33 und überholte Jari Litmanen, der einst auch das Trikot des FC Hansa Rostock in der Bundesliga getragen hat, an der Spitze der finnischen Rekordtorschützen.

Teemu Pukki, der beim Premier-League-Aufsteiger Norwich City unter Vertrag steht, sorgte in der 45. und 48. Minute für die Entscheidung in dieser Partie. Somit rückt Finnland in der Gruppe D mit nun acht Punkten aus sechs Spielen vorerst auf den dritten Rang – hinter die punktgleichen Ukrainer. Weltmeister Frankreich führt diese Gruppe mit zwölf Zählern an.

U 21: Schalkes Malick Thiaw ist 71 Minuten im Einsatz

Erfolgreich waren am Dienstagabend auch die drei Schalker Profis, die mit ihren Nationalmannschaften im Einsatz waren. Die deutsche U-21-Auswahl hat im vierten Spiel der EM-Qualifikation ihren vierten Sieg gefeiert. In Szeged setzte sich das Team von Trainer Antonio Di Salvo souverän mit 5:1 gegen Ungarn durch. Malick Thiaw spielte bis zur 71. Minute.

Ko Itakura kam zwar nicht zum Einsatz, hat aber in der WM-Qualifikation einen sehr wichtigen 2:1-Sieg seiner japanischen Nationalmannschaft gegen Australien erlebt. Durch diesen Erfolg hat Japan nach vier Spielen sechs Zähler auf dem Konto und ist aktuell Tabellenvierter der Gruppe B.

Yaroslav Mikhailov hat mit der U-19-Auswahl Russlands das in Zagreb ausgetragene Freundschaftsturnier erfolgreich abgeschlossen. Der Schalker stand beim 4:1-Sieg gegen die Schweiz in der Startelf und wurde in der 83. Minute ausgewechselt. Zuvor hatte die russische U 19 gegen Kroatien 3:3 gespielt und mit 2:0 gegen Bulgarien gewonnen. (AHa)

