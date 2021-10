Dauerbrenner Marcin Kaminski hat auf Schalke gezündet

Gelsenkirchen. Der Abwehr-Neuzugang hat bislang keine Pflichtspiel-Minute im S04-Dress verpasst. Sein Traum vom dritten Aufstieg lebt.

Marcin Kaminski ist bei Schalke 04 bisher der Dauerbrenner. In allen neun Zweitliga-Spielen und im DFB-Pokal stand der polnische Ex-Nationalspieler von der ersten bis zur letzten Minute auf dem Rasen. Kaminski hat seinen Ruf als zuverlässiger Abwehr-Stratege bisher untermauert.

Kaminski: „Ich kann noch mehr geben“

„Ich kann sagen, dass in jedem Spiel alles okay funktioniert hat“, bilanziert Kaminski im Interview mit Bezahlsender Sky, „ich weiß, dass ich noch mehr geben kann für die Mannschaft, aber es wird von Spiel zu Spiel noch besser, das Selbstvertrauen wird höher.“

Kaminski und Schalke – das scheint zu passen.

„Ich bin fit und glücklich“, so der Defensivmann, „dass ich immer spiele, zeigt auch, dass der Trainer mit mir zufrieden ist.“ In den vergangenen zwei Spielzeiten hatte der Abwehrrecke oft mit Verletzungsrückschlägen zu kämpfen. Bei den Königsblauen läuft für ihn bisher alles rund.

Kaminski kennt die Tücken der Liga

Die 2. Liga ist für den 29-Jährigen kein Neuland: Mit seinem ehemaligen Verein VfB Stuttgart absolvierte er bereits 32 Einsätze im Fußball-Unterhaus und weiß dementsprechend, was auf Schalke und ihn in dieser Saison zukommt.

In Stuttgart, so erinnert sich Kaminski, habe jeder gedacht, dass der VfB in allen Heimspielen drei Punkte holt.

S04-Verteidiger freut sich auf 50.000 Fans

„Aber das funktioniert nicht, auch nicht mit Zuschauern. Aber ich bin glücklich, dass an dem nächsten Spiel hier über 50.000 Fans kommen dürfen. Das wird eine andere Atmosphäre sein“, stellt er fest und freut sich bereits auf eine tolle Kulisse gegen Dynamo Dresden.

Marcin Kaminski weiß, dass für die meisten Zweitliga-Teams gegen Schalke das Highlight der Saison ansteht. „Natürlich würde ich immer gerne jedes Spiel gewinnen, aber das ist nicht so einfach. Deswegen müssen wir für jedes Spiel bereit sein. Ich denke, dass viele Mannschaften gegen uns nichts zu verlieren haben. Sie können nur ihr Bestes zeigen. Wir müssen bereit sein.“

Kaminski ist sicher: Es geht mit Schalke weiter nach vorne

Mit dem Sprung in die Spitzengruppe hat Schalke zuletzt ein Zeichen gesetzt und den Holperstart korrigiert.

„Wir sind jetzt Vierter – und wir können nicht sagen, dass das der beste Saisonstart war von uns. Aber wir sind da“, streicht Kaminski heraus, „wir sind nur drei Punkte hinter dem ersten Platz. Ich denke, das wird noch weiter nach vorne gehen.“

Der Verteidiger will 2022 unbedingt wieder gegen Bayern, Dortmund & Co. antreten. „Es ist auch mein Wunsch, in der Bundesliga zu spielen. Ich habe das zweimal erlebt mit Stuttgart, diesen Aufstieg aus der 2. Liga. Ich weiß, wie schön und wie schwer das ist. Das ist auch ein Ziel von mir, als ich hierhin gewechselt bin. Schalke ist ein großer Verein, der zwar jetzt in der 2. Liga spielt, aber ich würde gerne noch einmal aufsteigen“, so Kaminski.

