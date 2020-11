Das sagt Schalke-Sportvorstand Schneider zur Plakat-Aktion

Mönchengladbach. Der FC Schalke 04 trifft am Abend auf Borussia Mönchengladbach. Vor dem Spiel hat sich Jochen Schneider zur ereignisreichen S04-Woche geäußert.

Es waren turbulente Tage beim leidgeprüften Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04. Sportvorstand Jochen Schneider hofft nach den personellen Konsequenzen in dieser Woche wieder auf mehr Miteinander beim Tabellenletzten. „Wichtig ist, dass wir gemeinsam aus dieser Krisensituation rauskommen“, sagte der 50-Jährige am Samstag vor dem Spiel bei Borussia Mönchengladbach dem TV-Sender Sky. Zuvor hatten sich die Schalker von Kaderplaner Michael Reschke getrennt, auch der Vertrag von Stürmer Vedad Ibisevic wird zum 31. Dezember aufgelöst. Die Profis Amine Harit und Nabil Bentaleb wurden suspendiert. „Es war keine schöne Woche, es waren keine angenehmen Gespräche“, sagte Schneider.

Nach 24 Bundesliga-Spielen ohne Sieg hatten auch die Fans der Königsblauen ihrem Unmut erneut Luft gemacht. Rund um die Veltins-Arena tauchten Spruchbänder auf, die auch das Wirken der Vorstände Alexander Jobst und Schneider anprangerten. „Beschämende Außendarstellung, planloser Vorstand und charakterlose Mannschaft. Das Ergebnis eurer jahrelangen Misswirtschaft“, hieß es da. Und auf dem zweiten Plakat: "Eins ist klar, ihr werdet sehen - kampflos lassen wir unseren Verein nicht untergehen!"

Schalke: Schneider äußert sich zur Fan-Kritik

„Ich hätte es nicht so geschrieben. Wichtig ist, dass wir im Verein miteinander agieren. Wir leben in Deutschland, haben das Recht auf freie Meinungsäußerung. Das muss man hinnehmen“, sagte Schneider zu der Plakat-Aktion. Über einen drohenden Abstieg wolle er zu so einem frühen Zeitpunkt der Saison nicht sprechen, fügte der Sportvorstand hinzu. „Das möchte ich auch gar nicht in den Köpfen drin haben“, sagte Schneider.

Zuletzt hatte sich auch der Supporters-Club, eine der einflussreichsten Schalker Fanvereinigungen mit mehr als 1000 Mitgliedern, in einem Brandbrief an die Mannschaft gewandt: „Tragt unser Vereinswappen wieder mit Stolz auf den Platz, kämpft für die Fans, die Stadt, eine ganze Region und die Farben dieses außergewöhnlichen Vereins", hieß es da. (fs mit dpa)