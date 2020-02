Schalke-Boss Clemens Tönnies reiste am Mittwoch zur Einweihung des neuen Eingangstors der Glückauf-Kampfbahn. Er sprach über die aktuelle Lage.

Schalkes Aufsichtsratschef Clemens Tönnies (63) sprach am Rande der Veranstaltung über das Aufhübschen des traditionsreichen Stadions, die aktuelle sportliche Situation und das DFB-Pokal-Viertelfinale gegen Bayern München in der kommenden Woche.

Clemens Tönnies über das neue Portal der Glückaufkampfbahn:

Das ist ja der original getreue Nachbau des Eingangsbereichs. Uns lag daran, dass wir diese besondere Stätte für Schalke einfach wieder auf Vordermann bringen. Dies ist der erste Schritt. Ich bin unheimlich glücklich, dass es heute so weit ist. Ich kann mich nur bei allen bedanken, die daran gearbeitet haben. Die Handwerker, die es sehr, sehr fleißig umgesetzt haben. Die Planer, der Vorstand, das Kuratorium – alle, die mitgemacht haben.

Clemens Tönnies über den Stellenwert der alten Spielstätte:

Schalke hat einen unglaublichen Schatz aufgrund seiner Tradition. 1904 – hier war Bergbauregion. Schalke wurde als Werkself gegründet und steht für Maloche, den Bergbau, für die Montan-Industrie. Ich finde, da gehört es sich, dass wir uns der alten Stätten des großen Erfolgs annehmen und sie wieder auf Vordermann bringen.

Clemens Tönnies über die aktuelle sportliche Situation bei den Königsblauen, die zuletzt mit dem 0:5 gegen RB Leipzig die höchste Heimpleite in der Veltins-Arena schlucken mussten:

Mein ganzer Kommentar, meine Reaktion zum letzten Spiel war, dass ich den Beteiligten gesagt habe: So, ihr müsst jetzt die Fehler analysieren und ihr müsst es besser machen. Es ist nicht das erste Mal, dass wir in so einer Situation sind. Es bricht auch nicht die Welt zusammen. Wir müssen schon aufpassen, dass wir unsere Ziele, die wir uns intern gegeben haben, auch erreichen.

Clemens Tönnies über die Gründe für das aktuelle Tief:

Ich glaube nicht, dass es am Willen liegt. Ich glaube, dass wir ein bisschen aus dem Rhythmus sind, aber ich bin sehr zuversichtlich, dass wir in Kürze wieder reinkommen in den Rhythmus.

Clemens Tönnies über die Reaktion der Schalker Fans in der Nordkurve nach dem 0:5 gegen Leipzig:

Das ist Schalke. Erst ein bisschen Unmut – und dann geht es aber los. Dann heißt es: Jetzt wird es hart oder härter und jetzt halten wir erst recht zusammen. Das ist Schalke.

Clemens Tönnies über ein mögliches Abrutschen in der Rückrunde:

Erstens habe ich die Rückrunde nicht aufgegeben. Niemand von den Verantwortlichen gibt diese Rückrunde auf. Andererseits ist es so, dass auch unsere direkten Wettbewerber alle schon mal in einem Formtief waren. Und die sind da auch wieder rausgekommen. Ich bin zuversichtlich, dass wir das auch schaffen.

Clemens Tönnies zur erhofften Reaktion der Mannschaft beim Auswärtsspiel am Samstag (18.30 Uhr) beim 1. FC Köln:

Ich hoffe, dass wir so reagieren, wie wir eigentlich immer reagieren. Immer, wenn wir zwei schlechte Spiele gemacht haben – ich rede nicht von dieser Saison, sondern von vielen Jahren Erfahrung – dann haben wir immer eine Reaktion gezeigt und waren auch nicht wiederzuerkennen. Das ist keine Aufforderung. Der Aufsichtsrat ist nicht dazu da, das zu fordern. Sondern das ist ein Stück weit Erfahrung. Mit diesem Gefühl fahre ich auch nach Köln.

Clemens Tönnies über die Arbeit von Schalkes Ex-Manager Horst Heldt beim 1. FC Köln:

Ich denke, der Horst macht das, was er einfach unglaublich gut kann. Er kann Fußball und eine Mannschaft bauen. Das macht er gerade dort. Und er kann auch ein bisschen wachküssen.

Clemens Tönnies über eventuelle Unterstützung für Torwart Alex Nübel, der zuletzt gegen Leipzig einen schwachen Tag erwischt hatte und sich Pfiffe gefallen lassen musste:

Der Trainer hat es überragend gemacht. Er hat genau die richtige Reaktion gezeigt. Er hat ihn geschützt und klare Aussagen zu Alex Nübel getätigt. Da kann man nur sagen: Auch das ist professionell.

Clemens Tönnies über das bevorstehende Pokalspiel gegen den FC Bayern, in dem Nübel auf seinen künftigen Arbeitgeber trifft:

Es kommt darauf an, wie er hält. Auch da bin ich nicht dabei, irgendetwas zu fordern. Der Trainer hat ein gutes und kluges Händchen gezeigt. Das wird er da wieder machen.

Clemens Tönnies über den Viertelfinal-Kracher gegen den Rekordmeister:

Also ich fahre nie ins Stadion und sage: Heute haben wir verloren. Im Pokal sowieso nicht. Da ist vieles drin. Die Bayern sind bockstark. Unglaublich. Mit dieser Erwartung, dass die sich nichts nehmen lassen, gehen wir ins Spiel. Aber wir sind zuhause. Wir haben ein tolles Publikum. Das wird ein Highlight des Jahres. Garantiert. Wenn wir das Finale erreichen wollen, dann müssen wir sie weghauen.