Crystal Palace: Ex-Schalker Meyer erhält wohl die Freigabe

London. Max Meyer hat bei Crystal Palace einen schweren Stand. Laut einem englischen Medienbericht darf er sich im Sommer einen neuen Klub suchen.

Nur zwei Jahre nach seinem ablösefreien Wechsel zu Premier-League-Klub Crystal Palace muss sich Max Meyer wohl wieder auf Vereinssuche begeben. Wie "The Athletic" berichtet, wird der Londoner Klub dem ehemaligen Schalker im Sommer „höchstwahrscheinlich“ die Freigabe für einen Transfer erteilen. Obwohl Meyer keinen Stammplatz bei den abstiegsbedrohten Eagles inne hat, rechnet das Portal mit „einigen Interessenten“.







Nachdem Meyer auch in der laufenden Saison meist nicht zur ersten Elf gehörte, rutschte er aufgrund einer Verletzungskrise um die Weihnachtszeit wieder in die Anfangsformation. Auf ungewohnter Flügelposition konnte er sich allerdings nicht festspielen. Im Spiel gegen Arsenal musste er nach einem groben Foulspiel von Ex-BVB-Profi Pierre-Emerick Aubameyang ausgewechselt werden. In der folgenden Partie fehlte er deshalb verletzt.





Meyer erholte sich zwar schnell, doch Trainer Roy Hodgson hatte eine neue Mittelfeld-Konstellation gefunden. Bevor das Coronavirus den Spielbetrieb bremste, gewann Crystal Palace drei Spiele in Serie, Meyer saß dabei jeweils die vollen 90 Minuten auf der Bank.