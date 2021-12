Corona-Verdacht! Schalke fährt ohne Grammozis nach Hamburg

Gelsenkirchen. Schalkes Trainer Dimitrios Grammozis ist möglicherweise an Corona erkrankt. Er fehlt im Spiel in St. Pauli. Das teilte der Klub Donnerstag mit.

Der FC Schalke 04 reist ohne Cheftrainer Dimitrios Grammozis zum Zweitliga-Topspiel nach Hamburg. Am Samstag (20.30 Uhr/Sport 1 und Sky) treten die Königsblauen beim FC St. Pauli an. Bei Grammozis liegt der Verdacht einer Covid-19-Infektion vor, wie der Klub am Donnerstag mitteilte.

Grammozis, der nach Klubangaben vollständig geimpft ist, hatte schon am Montag und Dienstag auf die Leitung des Trainings wegen Erkältungssymptomen verzichtet. Am trainingsfreien Mittwoch fühlte er sich zunächst besser, am Mittwochabend verschlechterte sich seine gesundheitliche Verfassung. Ob er tatsächlich an Covid-19 erkrankt ist, steht noch nicht fest. Es liegen sowohl positive als auch negative Befunde, das Ergebnis eines PCR-Tests steht noch aus.

Schalke: Grammozis in "häuslicher Quarantäne"

Auch wenn dieser negativ sein sollte, fährt der 43 Jahre alte Trainer nicht mit nach Hamburg. "Der abschließende Befund wird an der Entscheidung nichts ändern", teilte Schalke mit. Grammozis verbleibt in häuslicher Quarantäne bei seiner Familie in Velbert, "um kein weiteres gesundheitliches Risiko einzugehen." Wie lange Grammozis ausfalle, sei aktuell noch offen.

Grammozis hatte zuletzt nach dem Spiel gegen den SV Sandhausen am Samstagnachmittag Kontakt zu den S04-Profis. Die tägliche Testung von Spielern und Staff blieb seitdem ohne Befund. Die Aufgabe als Cheftrainer übernimmt in dieser Woche Grammozis' Assistent Sven Piepenbrock, der am Freitag in einer Pressekonferenz Rede und Antwort stehen wird. Unterstützt wird Piepenbrock von Co-Trainer-Kollege Mike Büskens. Piepenbrock und Grammozis arbeiteten bereits in der Jugendabteilung des VfL Bochum und beim Zweitligisten Darmstadt 98 zusammen.

Schalke: Auch der Trainer von St. Pauli hat Corona

Auch beim FC St. Pauli hat aktuell der Co-Trainer das Sagen: Loic Favé übernahm die Pressekonferenz vor dem Schalke-Spiel. Cheftrainer Timo Schultz ist ebenfalls an Corona erkrankt.

