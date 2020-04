Corona: Schalkes Nübel könnte pro Tag 12.500 Euro verlieren

Wo wird er wohnen? Was wird er verdienen? Das sind Fragen, die sich für Alexander Nübel stellten, wenn die Bundesliga-Saison länger als bis zum 30. Juni dauern sollte.

Gelsenkirchen. Was passiert, wenn die Saison über den 30. Juni hinausgehen wird? Wo wird Schalkes Alexander Nübel wohnen? Und wie viel Geld wird er verdienen?

Seitdem bekannt ist, dass Alexander Nübel den Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 nach dieser Saison Richtung FC Bayern München verlassen wird, hat der 23-Jährige bei den Königsblauen so einiges verloren – den Stammplatz im Tor an Markus Schubert, die Kapitänsbinde an Omar Mascarell und nicht zuletzt wohl auch die Liebe der Fans.

Die letzten Wochen auf Schalke könnten für Alexander Nübel sehr zäh werden – und dieser Zustand könnte sich für den gebürtigen Paderborner womöglich wegen der Coronavirus-Krise sogar ungemütlich verlängern. Finanzielle Einbußen inklusive. Das zumindest berichtet die Sport-Bild.

Alexander Nübel hat seine Wohnung in Herten zum 30. Juni gekündigt

Der Grund ist, dass die Fifa und die Uefa, weil die Ligen eben stillstehen, darüber nachdenken, die Saison über den 30. Juni hinaus zu verlängern. Und die aktuellen Verträge der Spieler, die in diesem Sommer auslaufen, könnten dann solange ihre Gültigkeit behalten, bis die Saison tatsächlich beendet sein wird.

Alexander Nübel hätte dann wohl nicht nur ein Problem. „Der Torwart hat ab dem 1. Juli nicht einmal mehr eine Wohnung im Westen“, schreibt die Sport-Bild. „Das aktuelle Zuhause in Herten, mit dem Auto 15 Minuten von der Arena entfernt, hat er gekündigt. Eine Wohnung in München sucht er für die Zeit ab Juli. Für ein paar Wochen ließe sich bestimmt eine Lösung finden.“ Weiter heißt es: „Schwieriger wird es beim Gehalt. Auf Schalke kassiert der Torwart im Monat rund 80.000 Euro. In München sollen es etwa 450.000 Euro sein. Das ergibt pro Tag eine Differenz von knapp 12.500 Euro!“

Schalke-Sportvorstand Schneider hofft auf Saisonende bis zum 30. Juni

Klar: Alexander Nübel wird nur ungern auf seine lukrative Lohnerhöhung verzichten wollen. „Aber warum sollte Schalke die Gehaltszahlung der Bayern ab 1. Juli übernehmen, wenn es dafür gar keine Vereinbarung gibt?“, fragt die Sport-Bild. „Oder die Münchner, wenn der Spieler noch gar nicht da ist?“

Schalkes Sportvorstand Jochen Schneider möchte sich damit eigentlich gar nicht beschäftigen. „Wir alle hoffen, dass wir die Saison bis zum 30. Juni zu Ende spielen können“, sagt der 49-Jährige. „Man muss kein Prophet sein, um vorhersagen zu können, dass dies mit allergrößter Wahrscheinlichkeit ohne Stadionbesucher sein wird.“ (AHa)