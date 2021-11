Corona: Schalke macht die Tore zum Training komplett dicht

Erkältungssymptome: Schalkes Chefcoach Dimitrios Grammozis fehlte beim Training am Montag.

Gelsenkirchen. Die steigenden Inzidenzwerte haben Schalke dazu veranlasst, sämtliche Einheiten der Profis ab sofort nicht-öffentlich stattfinden zu lassen.

Die aktuelle Entwicklung der Corona-Lage, zu der sich die geschäftsführende Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), der künftige Kanzler Olaf Scholz (SPD) und die Länderspitzen bereits an diesem Dienstag (30. November) treffen werden, hat auch den FC Schalke 04 zu einer Maßnahme veranlasst: Sämtliche Trainingseinheiten der Lizenzspieler-Mannschaft der Königsblauen werden wegen der täglich steigenden Inzidenzwerte ab sofort nicht-öffentlich stattfinden.

In den vergangenen Wochen hatte der Fußball-Zweitligist, der nach seinem 5:2-Sieg über den SV Sandhausen auf den sechsten Tabellenplatz geklettert ist, seinen Anhängern einmal pro Woche die Möglichkeit geschaffen, das Training unter Einhaltung sämtlicher Hygienevorschriften sowie mit einem vorgelegten 3G-Nachweis zu verfolgen. „Aus Vorsichtsgründen und zum Schutz aller Beteiligten“, teilt der FC Schalke 04 am Montag mit, „bleiben die Tore zum Vereinsgelände nun geschlossen.“

Erkältungssymptome: Dimitrios Grammozis fehlt beim Montag-Training

Die Vorbereitung auf das Meisterschaftsspiel am kommenden Samstag (4. Dezember) beim sechs Punkte besser platzierten Hamburger Spitzenreiter FC St. Pauli (20.30 Uhr/Sport 1 und Sky) hat am Montag bekanntlich ohne Cheftrainer Dimitrios Grammozis begonnen, der über Erkältungssymptome klagt. „Antigen-Schnelltests auf das Coronavirus fielen negativ aus“, haben die Königsblauen am Montag mitgeteilt. „Als Vorsichtsmaßnahme wurde gemeinsam entschieden, dass seine Co-Trainer die Einheit leiten.“ Für Mittwoch ist dann ohnehin ein Ruhetag angesetzt.

Seine Mitteilung schließt der FC Schalke 04 mit einer sehr klaren Aufforderung. „Die Königsblauen appellieren noch einmal, sich impfen zu lassen“, heißt es dort. „Jeder Piks – egal, ob Erst, Zweit- oder Booster-Impfung – hilft. Nur mit einer deutlich höheren Impfquote, als sie aktuell in NRW und Deutschland gegeben ist, ist die dauerhafte Rückkehr in die Normalität realistisch.“ (AHa)

