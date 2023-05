Churlinov wieder auf Schalke? Zalazar lässt S04-Fans träumen

Gelsenkirchen. Der FC Schalke 04 möchte Darko Churlinov zurückholen. S04-Profi Rodrigo Zalazar heizt die Spekulationen mit einem Post auf Instagram weiter an.

Mit dem dramatischen 2:1-Heimsieg gegen Werder Bremen hat der FC Schalke 04 die Hoffnungen auf den Klassenerhalt weiter am Leben gehalten. Vier Spieltage stehen noch aus, womöglich fällt die Entscheidung über die künftige Ligazugehörigkeit erst im Saisonfinale. Unabhängig davon laufen im Hintergrund schon jetzt die Planungen des Kaders für die kommende Spielzeit.

Ein Spieler, den S04 gerne verpflichten würde: Darko Churlinov. Schon Anfang März hatte diese Zeitung berichtet, dass die Verantwortlichen um Sportvorstand Peter Knäbel den 22 Jahre alten Aufstiegshelden der Vorsaison gerne wieder nach Gelsenkirchen holen würden - und dass es gut aussieht mit einer Rückkehr Churlinovs, der neulich mit dem englischen Zweitligisten FC Burnley den Aufstieg in die Premier League feierte.

Schalkes Zalazar heizt Spekulationen an

Wieder vereint: Darko Curlinov (l.) und Rodrigo Zalazar. Foto: Instagram

In seinem Jahr auf Schalke hatte sich der Nordmazedonier besonders gut mit Mittelfeldmann Rodrigo Zalazar verstanden. Und der heizte am Sonntagabend die Spekulationen um einen Churlinov-Transfer weiter an. Der Uruguayer, der das späte Siegtor gegen Bremen vorbereitet hatte, postete am Sonntagabend eine Instagram-Story. Zu sehen ist, wie Zalazar Churlinov an einem Bahnhof abholt. "Er ist zurück in der Stadt", schrieb der 23-Jährige dazu.

Ein Hinweis auf einen bevorstehenden Wechsel? Das ist offen, nach Informationen dieser Zeitung sieht es mit einer Rückkehr allerdings "sehr, sehr gut aus, die noch zu klärenden Dinge sind nicht unlösbar". Schon nach Schalkes Aufstieg hätten viele Fans den Flügelspieler gerne weiter im Trikot der Knappen gesehen. Churlinov kehrte aber zunächst zu seinem Stammklub VfB Stuttgart zurück, da Schalke die geforderte Ablösesumme nicht bezahlen wollte. Stattdessen wechselte Churlinov für 3,5 Millionen Euro nach Burnley. Dort spielt er kaum eine Rolle. Sollte Churlinov zu Schalke zurückkehren, dann vermutlich per Leihe.

