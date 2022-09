BVB, Schalke, VfL Bochum: Die Verträge dieser Profis laufen aus

Essen. Zahlreiche Verträge von Bundesligaprofis laufen nach dieser Saison aus. Beim BVB sind einige Topspieler mit hohem Marktwert dabei.

Der Trend ging in der Fußball-Bundesliga in den letzten Jahren zu ablösefreien Transfers. Union Berlin hat das in den letzten beiden Jahren vorgelebt. Frühzeitig hat sich der Teilnehmer der Europa League starke Akteure ohne Ablöse gesichert.

BVB droht der Verlust von Topspielern

Dem eifern nun andere Klubs nach, vor allem aus finanziellen Gründen. Die Corona-Pandemie hat die Klubs zum Umdenken gezwungen. Schaut man auf den Sommer 2023, so fällt auf, die Vereine haben im Winter viel zu tun, wollen sie nicht etliche Spieler mit einem riesigen Marktwert ablösefrei verlieren.

Beim BVB könnten Spieler im Wert von über 70 Millionen Euro den Verein ablösefrei verlassen. Allein fünf Bundesliga-Spieler mit einem Marktwert von mindestens 20 Millionen Euro sind nach aktuellem Stand ab dem 30. Juni 2023 ohne Arbeitspapier.

Zwei davon spielen aktuell bei Eintracht Frankfurt. Gehen Daichi Kamada und Evan Ndicka ohne Ablöse, wäre das ein harter Schlag für die Frankfurter. Ähnliches droht auch dem 1. FC Köln, wo unter anderem die Verträge von Ellyes Skhiri (13 Millionen Euro Marktwert), Kapitän Jonas Hector und Mark Uth auslaufen.

In den Top 10 sind gleich vier Dortmunder vertreten. Neben Guerreiro sind das noch Mahmoud Dahoud, Youssoufa Moukoko und Marco Reus.

Ein Blick ins Revier: Diese Spieler (Leihspieler nicht inbegriffen) des BVB, VfL Bochum und Schalke können Stand 25. September nach der Saison ablösefrei wechseln.

BVB

Luca Unbehaun

Mats Hummels

Raphaël Guerreiro

Mahmoud Dahoud

Marco Reus

Anthony Modeste

Felix Passlack

Youssoufa Moukoko

Hinweis: Die Spieler haben in der Summe laut Transfermarkt.de einen Marktwert von 77 Millionen Euro.

Der Vertrag von BVB-Kapitän Marco Reus läuft im Sommer aus. Foto: firo

VfL Bochum

Michael Esser

Vasilios Lampropoulos

Mohammed Tolba

Konstantinos Stafylidis

Anthony Losilla

Tarsis Bonga

Silvère Ganvoula

Hinweis: Die Spieler haben in der Summe laut Transfermarkt.de einen Marktwert von 4,3 Millionen Euro.

Schalke

Michael Langer

Maya Yoshida

Marcin Kaminski

Dominick Drexler

Simon Terodde

Hinweis: Die Spieler haben in der Summe laut Transfermarkt.de einen Marktwert von 4,45 Millionen Euro.

